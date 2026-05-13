Geger Rumor Transfer! Persebaya Surabaya Dikabarkan Sudah 90 Persen Deal Striker Asing Baru, Marselino Ferdinan Pulang?

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan striker asing anyar untuk musim 2026/2027 saat kompetisi Super League 2025/2026 belum berakhir. Rumor itu mencuat setelah akun fanbase Green Force menyebut proses negosiasi sudah mencapai 90 persen dan pemain tersebut pernah merumput di Liga Indonesia.

Persebaya Surabaya memang mulai bergerak cepat menyusun skuad untuk musim depan setelah peluang juara Super League 2025/2026 tertutup.

Di sisi lain, posisi Green Force aman dari ancaman degradasi sehingga fokus klub kini mulai mengarah ke persiapan musim baru.

Kabar transfer striker asing anyar pertama kali diungkap akun fanbase Persebaya Surabaya, @433_psby, Selasa 12 Mei 2026.

Akun tersebut menyebut pemain asing incaran Green Force sudah tidak asing dengan atmosfer sepak bola Indonesia.

“Persebaya Surabaya dikabarkan telah mengamankan tanda tangan pemain asing baru untuk musim depan. Pemain ini disebut-sebut sudah tidak asing dengan atmosfer sepak bola Indonesia karena pernah merumput di Liga 1 sebelumnya,” tulis akun tersebut.

Siapa Striker Misterius yang Dikaitkan dengan Persebaya Surabaya? Rumor transfer itu makin panas setelah akun sepak bola nasional sekaligus pemerhati isu transfer, @fabrizioasia_, ikut memberikan komentar terkait kabar tersebut.

Akun itu menyebut proses negosiasi memang belum rampung total, tetapi peluang deal sangat besar.

“Masih tahap Negosiasi, tapi 90 persen!!,” tulis akun @fabrizioasia_, Rabu 13 Mei 2026. Komentar itu langsung memicu spekulasi luas di kalangan Bonek terkait identitas striker asing tersebut.