Persebaya Surabaya Sulit Menang di Stadion Agus Salim Jelang Lawan Semen Padang

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Semen Padang di Super League pekan ke-33. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5) pukul 15.30 WIB.

Bagi Persebaya, laga melawan Semen Padang menjadi laga tandang terakhir di musim ini. Sementara Semen Padang, akan melakoni laga terakhir di Stadion H. Agus Salim.

Stadion H. Agus Salim memiliki ujian tersendiri bagi Persebaya. Sejak era Liga 1 Indonesia, Green Force selalu kesulitan untuk mendapatkan kemenangan saat berkunjung ke markas Semen Padang tersebut.

Susah menang di Stadion H. Agus Salim, Persebaya punya peluang menang Saat masih era Liga 1, Persebaya bermain imbang tanpa gol melawan Semen Padang. Melansir Transfermarkt, Persebaya masih dilatih Djadjang Nurdjaman dan masih mengandalkan beberapa pemain bintang seperti Ruben Sanadi, Otavio Dutra, Rachmat Irianto, Muhammad Hidayat, Irfan Jaya, hingga Manuchekhr Dzhalilov.

Di musim lalu, Persebaya juga tidak mampu meraih kemenangan di Stadion H. Agus Salim. Tim yang saat itu dilatih Paul Munster kesulitan membobol gawang Semen Padang.

Namun, hasil buruk sedang dialami Semen Padang akan menjadi keuntungan bagi Persebaya. Apalagi, dalam empat laga kandang terakhir tim asuhan Imran Nahumarury mengalami kekalahan.

Produktivitas gol Semen Padang juga menurun di tujuh laga terakhirnya. Tim berjuluk Kabau Sirah tersebut hanya mampu mencetak satu gol, itupun dari gol bunuh diri pemain Persis Solo Sutanto Tan.

Hal tersebut menjadi modal apik bagi Persebaya. Tim asuhan Bernardo Tavares datang dengan bekal empat laga tidak pernah kalah dan selalu clean sheet.