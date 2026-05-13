Tanpa Menyebut Persib Bandung! Rizky Ridho Sampaikan Maaf untuk Jakmania, Usai Gagal Bawa Persija Jakarta Juara

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mencurahkan isi hati usai gagal membawa timnya merebut gelar juara Super League 2025/2026. Rizky Ridho pun menyampaikan permintaan maafnya kepada The Jakmania atas kegagalan tersebut.

Persija Jakarta sudah tidak punya peluang untuk merebut gelar juara Super League musim ini. Pahitnya, kepastian tim berjuluk Macan Kemayoran itu gagal setelah menelan kekalahan dari sang rival, Persib Bandung, di pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Macan Kemayoran yang seharusnya wajib menang, justru kalah 1-2 dari Persib Bandung dalam laga kandang di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) lalu. Selain dipastikan gagal bersaing dalam perebutan juara, Persija Jakarta juga dipastikan finis posisi ketiga musim ini.

Rizky Ridho menyadari hasil ini membuat The Jakmania kecewa berat, mengingat Persija Jakarta sudah puasa gelar kurang lebih delapan tahun lamanya. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh pendukung karena gagal membawa Macan Kemayoran merebut kembali kejayaan.

“Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi 3. Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, the Jakmania,” tulis Rizky Ridho dalam instagram pribadinya @rizkyridhoramadhani, dipetik Rabu (13/5/2026).

Persija Jakarta saat ini bercokol di urutan ketiga dengan 65 poin. Pada kompetisi yang tinggal menyisakan dua laga, Macan Kemayoran unggul 12 poin atas Dewa United yang menempati posisi keempat. Dengan jarak tersebut, maka dipastikan mereka finis ketiga pada akhir musim.

Rizky Ridho menyampaikan bahwa Persija Jakarta menjalani musim yang tidak mudah, terbukti dengan performanya yang inkonsisten pada musim ini. Namun ia menegaskan bahwa seluruh pemain telah berjuang keras membawa Macan Kemayoran berada di jalur juara.

“Musim yang tidak mudah, ups and downs dalam sepakbola memang merupakan suatu yang wajar, namun yang terpenting kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Namun yang saya bisa pastikan, tim ini telah berusaha di jalur yang lebih baik dari setiap tahun nya,” ujar Rizky Ridho.

Lebih lanjut, Rizky Ridho menegaskan Persija Jakarta akan menyapu bersih dua laga tersisa dengan kemenangan. Pemain berusia 24 tahun itu juga mengungkapkan evaluasi akan dilakukan agar skuad Macan Kemayoran memetik hasil positif di musim depan.