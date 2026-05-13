Persija Gagal Capai Target Juara, Rizky Ridho Bicara Evaluasi dan Masa Depan Macan Kemayoran

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menyampaikan permintaan maaf kepada suporter setelah Macan Kemayoran dipastikan mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen BRI Super League 2025/26.

Hasil tersebut membuat target tinggi yang sempat diusung Persija pada awal musim gagal tercapai.

Meski kompetisi masih menyisakan dua pertandingan, koleksi 65 poin milik Persija sudah tidak mungkin dikejar pesaing terdekatnya, Dewa United Banten FC yang baru mengumpulkan 53 poin.

Namun di sisi lain, Persija juga tidak mampu mengejar Borneo FC Samarinda yang berada di posisi kedua dengan raihan 75 poin.

Ridho dikutip dari ileague.id mengakui hasil akhir musim ini belum sesuai ekspektasi tim maupun pendukung. Bek berusia 24 tahun itu menyebut perjalanan Persija sepanjang musim berlangsung penuh tantangan dan tidak selalu berjalan mulus.

Menurutnya, naik turunnya performa merupakan bagian dari sepak bola. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh pemain sudah berusaha membawa Persija berkembang menjadi tim yang lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya.

Ucapan maaf juga secara khusus disampaikan Ridho kepada The Jakmania yang dinilai tetap memberikan dukungan besar di tengah situasi sulit tim musim ini.

Ia memahami ekspektasi suporter terhadap Persija selalu tinggi, terlebih klub ibu kota itu memiliki sejarah panjang dan basis pendukung yang besar.