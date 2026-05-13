Rizky Ridho Minta Maaf! Singgung Insiden Kontra Persib Bandung, Kapten Persija Jakarta Gelar Evaluasi

JawaPos.com - Rizky Ridho buka suara setelah peluang Persija Jakarta dalam persaingan gelar juara Super League harus pupus. Kepastian tersebut didapatkan setelah kekalahan melawan Persib Bandung pada Minggu (10/5).

Melalui sosial media, Rizky Ridho merasa kecewa Persija harus bertengger di posisi ketiga klasemen sementara yang sebenarnya jauh dari target. Dia juga meminta maaf kepada suporter atas hasil tersebut.

Kapten Persija tersebut mengaku performa timnya masih belum konsisten. Namun, Rizky Ridho memastikan bahwa Macan Kemayoran terus berusaha menjadi lebih baik.

"Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi 3. Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, the Jakmania," tulis Rizky Ridho di Instagram.

Saat laga melawan Persib, Ridho memaklumi tensi panas yang terjadi di lapangan. Bahkan, kedua tim sempat terlibat insiden keributan.

"Musim yang tidak mudah, ups and downs dalam sepakbola memang merupakan suatu yang wajar, namun yang terpenting kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Namun yang saya bisa pastikan, tim ini telah berusaha di jalur yang lebih baik dari setiap tahun nya," lanjut Rizky Ridho.

Mengenai keributan para pemain tersebut, bek 24 tahun itu siap menerima konsekuensinya. Ridho menegaskan bahwa keributan antar pemain hanya terjadi di atas lapangan.

"Pekan 32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan, tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan," imbuh Ridho.

"Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam, biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya. Namun yang terpenting dari semua ini, rivalitas hanya terjadi di atas lapangan, selesai semua itu kami para pemain telah menjalin komunikasi dengan baik," ujar bek Timnas Indonesia tersebut.