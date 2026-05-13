Pincang di Laga Penentuan! Persib Tak Ditemani Bojan Hodak dan 2 Pemain Kunci di Laga Kontra PSM!

Skuad Persib Bandung. (instagram @persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu 17 Mei 2026 itu menjadi laga penting bagi Maung Bandung dalam persaingan papan atas klasemen.
Namun, situasi Persib Bandung jelang laga tersebut tidak sepenuhnya ideal. Tim asuhan Bojan Hodak dipastikan kehilangan tiga sosok penting, yakni sang pelatih kepala, Federico Barba, dan Luciano Guaycochea.
Ketiganya harus absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning yang didapat pada pertandingan sebelumnya.
Baca Juga:Dihujat Usai Kedapatan Jambak Beckham Putra Setelah Laga Panas Persija vs Persib, Rizky Ridho: Kami Siap Terima Konsekuensi!
Federico Barba dan Luciano Guaycochea menerima kartu kuning keempat saat Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026.
Absennya Barba jelas menjadi kerugian besar bagi lini belakang Persib Bandung. Bek asal Italia itu selama musim ini menjadi salah satu pemain paling konsisten dan nyaris tidak tergantikan di jantung pertahanan. Menariknya, ini menjadi kali pertama Barba harus menepi akibat hukuman akumulasi kartu.
Sementara itu, Luciano Guaycochea juga dipastikan tidak bisa memperkuat lini tengah Maung Bandung.
Gelandang asal Argentina tersebut sebelumnya sempat absen karena kartu merah dan kini kembali harus menepi setelah mengoleksi kartu kuning keempat musim ini.
Kehilangan Lucho diprediksi bakal memengaruhi kreativitas permainan Persib Bandung. Selama kompetisi berjalan, ia menjadi salah satu motor serangan yang cukup penting dalam skema permainan Bojan Hodak.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam