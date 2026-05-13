Pincang di Laga Penentuan! Persib Tak Ditemani Bojan Hodak dan 2 Pemain Kunci di Laga Kontra PSM!

JawaPos.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu 17 Mei 2026 itu menjadi laga penting bagi Maung Bandung dalam persaingan papan atas klasemen.

Namun, situasi Persib Bandung jelang laga tersebut tidak sepenuhnya ideal. Tim asuhan Bojan Hodak dipastikan kehilangan tiga sosok penting, yakni sang pelatih kepala, Federico Barba, dan Luciano Guaycochea.

Ketiganya harus absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning yang didapat pada pertandingan sebelumnya.

Federico Barba dan Luciano Guaycochea menerima kartu kuning keempat saat Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026.

Absennya Barba jelas menjadi kerugian besar bagi lini belakang Persib Bandung. Bek asal Italia itu selama musim ini menjadi salah satu pemain paling konsisten dan nyaris tidak tergantikan di jantung pertahanan. Menariknya, ini menjadi kali pertama Barba harus menepi akibat hukuman akumulasi kartu.

Sementara itu, Luciano Guaycochea juga dipastikan tidak bisa memperkuat lini tengah Maung Bandung.

Gelandang asal Argentina tersebut sebelumnya sempat absen karena kartu merah dan kini kembali harus menepi setelah mengoleksi kartu kuning keempat musim ini.