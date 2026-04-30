Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani ujian berat dengan melakoni laga tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut sangat penting bagi Persib Bandung setelah menelan hasil imbang di dua laga terakhir, melawan Dewa United (2-2) dan Arema FC (0-0). Terlebih, tim berjuluk Pangeran Biru itu saat ini harus merosot ke posisi kedua setelah Borneo FC meraih kemenangan atas Persik Kediri di pekan ke-30.

Karena itu, Persib Bandung wajib bangkit meraih kemenangan tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada malam hari nanti. Tambahan tiga poin bakal membawa mereka kembali ke puncak klasemen sementara, dengan koleksi poin yang sama dengan Borneo FC, yakni 69 poin.

Namun, di tengah misi bangkit meraih kemenangan, Persib Bandung justru harus kehilangan dua pilar pentingnya saat menghadapi melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea diistirahatkan sementara oleh pelatih Bojan Hodak dan tidak dibawa dalam lawatannya ke Bandar Lampung.

“Eliano Reijnders tidak akan bermain. Dia baru akan siap untuk pertandingan berikutnya. Kami tidak ingin mengambil risiko untuk pertandingan nanti (lawan Bhayangkara). Dan Luciano Guaycochea juga akan siap untuk pertandingan berikutnya,” ucap Hodak dalam konferensi pers jelang laga, dipetik Kamis (30/4/2026).

Absennya dua pilar penting tersebut, praktis akan berpengaruh pada susunan pemain Persib Bandung. Agaknya, Hodak tidak perlu cemas karena Pangeran Biru memiliki kedalaman skuad yang merata dengan dihuni banyak pemain berkualitas.

Bicara soal susunan pemain, Persib Bandung diprediksi akan tetap menurunkan skuad terbaiknya dengan skema formasi 4-3-3 andalan Hodak. Teja Paku Alam kemungkinan besar akan kembali mengawal mistar gawang Pangeran Biru setelah dicadangkan pada laga melawan Arema FC di pekan ke-29.

Kemudian empat pemain bertahan yang kemungkinan akan diturunkan malam hari nanti adalah Kakang Rudianto, Federico Barba, Patricio Matricardi, Frans Putros. Putros kemungkinan akan menjadi pengganti Eliano, karena kerap dijadikan oleh Hodak untuk bermain di pos bek sayap kiri pada musim ini.