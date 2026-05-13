Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Rabu, 13 Mei 2026 | 15.28 WIB

ILeague Nilai Format Championship Tiga Putaran Sudah Ideal, Jumlah Pertandingan Lebih Banyak dan Kompetitif

Pemain Adhyaksa FC merayakan gol Adilson Da Silva ke gawang Persipura Jayapura pada babak pertama play-off promosi Super League 20252026 di Stadion Lukas Enembe. (Adhyaksa) - Image

Pemain Adhyaksa FC merayakan gol Adilson Da Silva ke gawang Persipura Jayapura pada babak pertama play-off promosi Super League 20252026 di Stadion Lukas Enembe. (Adhyaksa)

JawaPos.com  – Format kompetisi Championship musim 2025-2026 dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Jumlah pertandingan yang lebih banyak dianggap mampu menciptakan persaingan yang lebih kompetitif sekaligus membuat tim yang promosi benar-benar layak secara kualitas.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menjelaskan bahwa format Championship disusun untuk menghadirkan competitive balance yang lebih baik. Selain itu, sistem tiga putaran juga dirancang agar setiap klub memiliki jumlah pertandingan yang cukup panjang dalam satu musim.

“Kalau format Championship yang menjadi latar belakangnya adalah membuat format kompetisi yang bisa melahirkan competitive balance yang bagus,” ujar Asep kepada Jawa Pos.

Menurut dia, format saat ini membuat klub memiliki lebih banyak pertandingan sehingga pantas dan memenuhi syarat untuk promosi ke Super League secara sporting. Juara grup juga dianggap layak menyandang status terbaik karena harus melewati total 27 pertandingan.

“Juara tiap grup pantas menjadi juara sejati di grupnya dengan 27 pertandingan yang dijalani, tanpa harus beradu nasib lagi di semifinal untuk tiket promosi,” katanya.

Asep menuturkan bahwa format tersebut sebenarnya sudah dirancang sejak tiga tahun lalu. Saat itu, I.League mulai menyusun piramida kompetisi jangka panjang dengan penyesuaian jumlah peserta secara bertahap.

“Kompetisi ini awalnya diikuti 28 tim. Lalu dikerucutkan menjadi 26 tim, dan setelah itu menjadi 20 tim untuk keberlanjutan kompetisi ke depannya,” jelasnya.

Meski demikian, evaluasi tetap akan dilakukan setelah musim selesai. I.League membuka kemungkinan adanya penyempurnaan berdasarkan pelaksanaan kompetisi musim ini. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
6 Rumor Transfer Persib Bandung! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya Jadi Sinyal Terkuat? - Image
Sepak Bola Indonesia

6 Rumor Transfer Persib Bandung! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya Jadi Sinyal Terkuat?

Rabu, 13 Mei 2026 | 15.16 WIB

Terbongkar Alasan Francisco Rivera Wajib Kontrak Jangka Panjang! Dinamo Persebaya Surabaya Tak Tergantikan - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar Alasan Francisco Rivera Wajib Kontrak Jangka Panjang! Dinamo Persebaya Surabaya Tak Tergantikan

Rabu, 13 Mei 2026 | 15.04 WIB

Pelatih Persebaya Surabaya Minta Piala Indonesia Dihidupkan Lagi, Bernardo Tavares Singgung Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelatih Persebaya Surabaya Minta Piala Indonesia Dihidupkan Lagi, Bernardo Tavares Singgung Gelar Juara

Rabu, 13 Mei 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore