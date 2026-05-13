Pelatih Persebaya Surabaya Minta Piala Indonesia Dihidupkan Lagi, Bernardo Tavares Singgung Gelar Juara

JawaPos.com – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyampaikan aspirasi kepada PSSI. Hal itu disampaikan dalam sesi konferensi pers usai laga kontra Persis Solo pada 9 Mei.

“Saya rasa, kami butuh Piala Indonesia, Piala Presiden, atau turnamen lainnya. Tujuannya agar lebih banyak klub yang bisa memenangkan gelar juara,” kata pelatih asal Portugal tersebut.

Bagi Tavares, hal itu sangat penting. “Karena saat ini hanya ada dua tim yang bersaing meraih gelar juara (Super League), yakni Persib Bandung dan Borneo FC. Pada akhirnya, hanya ada satu juara, sementara tiga tim terbawah bakal terdegradasi,” jelas Tavares.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak ideal. “Karena sepak bola seharusnya menjadi kebahagiaan. Anda tahu, semakin banyak tim yang juara, itu akan lebih bagus. Satu tim juara liga, satu lagi juara Piala Indonesia,” kata pelatih yang membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023 itu.

Tavares tentu berharap hal tersebut bisa diwujudkan. Sebab, sejak berkarier di Indonesia pada 2022, dia belum pernah merasakan atmosfer Piala Indonesia. Turnamen itu terakhir kali digelar pada musim 2018-2019.