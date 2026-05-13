Terbongkar Alasan Francisco Rivera Wajib Kontrak Jangka Panjang! Dinamo Persebaya Surabaya Tak Tergantikan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali menunjukkan tajinya usai membantai Arema FC 4-0 pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Kemenangan besar itu tak lepas dari penampilan luar biasa Francisco Rivera yang mencetak dua gol dan satu assist hingga terpilih sebagai pemain terbaik pekan 30.

Gelandang asal Meksiko tersebut tampil dominan sepanjang pertandingan dan menjadi motor serangan Green Force.

Francisco Rivera membuka keunggulan Persebaya Surabaya sekaligus mencetak gol ketiga yang membuat Arema FC semakin tertekan.

Mengapa Francisco Rivera Jadi Sosok Krusial di Persebaya Surabaya? Francisco Rivera membuktikan dirinya bukan sekadar gelandang biasa setelah tampil konsisten sepanjang musim bersama Persebaya Surabaya.

Dalam laga kontra Arema FC, dia mencatat brace, satu assist, tiga shots on target, 19 umpan sukses, dan dua tekel.

Kontribusinya terasa di seluruh lini permainan Green Force sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Rivera bukan hanya piawai membangun serangan, tetapi juga agresif membantu pertahanan saat tim kehilangan bola.

Performa apik itu membuat banyak pihak mulai menilai Persebaya Surabaya wajib mempertahankannya dalam kontrak jangka panjang yang akan habis pada 31 Mei 2026.

Sebab, Rivera menjadi pemain yang paling stabil di tengah inkonsistensi beberapa pemain lain musim ini.

Pemain berusia 30 tahun tersebut juga selalu tampil tenang dalam laga besar. Saat menghadapi tekanan suporter rival maupun pertandingan penuh tensi tinggi, Rivera tetap mampu menjaga ritme permainan Green Force.