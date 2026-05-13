6 Rumor Transfer Persib Bandung! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya Jadi Sinyal Terkuat?

Bruno Moreira merayakan penampilan ke-100 bersama Persebaya Surabaya di tengah spekulasi masa depannya. (Dok. I.League)
JawaPos.com — Persib Bandung dikabarkan memburu enam pemain untuk musim 2026/2027, termasuk kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira yang kontraknya habis pada 31 Mei 2026. Rumor itu memanaskan bursa transfer Super League setelah sejumlah akun sepak bola Indonesia mengaitkan Maung Bandung dengan pemain lokal, asing, hingga bintang Timnas Indonesia.
Nama Bruno Moreira mendadak masuk radar Persib Bandung jelang dibukanya bursa transfer awal musim depan.
Winger asal Brasil yang menjadi ikon Persebaya Surabaya itu disebut berpotensi hengkang karena kontraknya tinggal menyisakan kurang dari tiga pekan.
Kabar ketertarikan Persib Bandung terhadap Bruno Moreira pertama kali ramai usai diunggah akun Instagram @transferligainndo pada Selasa (12/5/2026).
“Sayap kiri asing milik Persebaya, Bruno Moreira (27) kabarnya diminati Persib Bandung,” tulis akun tersebut.
Situasi kontrak menjadi faktor utama rumor itu menguat dalam beberapa hari terakhir. Hingga pertengahan Mei 2026, Persebaya Surabaya belum memberi tanda memperpanjang masa bakti sang kapten yang berakhir pada 31 Mei 2026.
Unggahan Bruno Moreira di media sosial juga ikut memancing spekulasi dari Bonek dan Bobotoh.
Dalam postingan highlight pertandingan terakhirnya bersama Green Force, Bruno Moreira menulis kalimat “Highlights of the last game” yang langsung dianggap kode perpisahan.
Jika benar dilepas Persebaya Surabaya, Persib Bandung punya peluang besar mengamankan Bruno Moreira tanpa biaya transfer. Maung Bandung hanya perlu menyiapkan nilai kontrak dan gaji untuk pemain berusia 27 tahun tersebut.
Baca Juga:Rizky Ridho Minta Maaf! Singgung Insiden Kontra Persib Bandung, Kapten Persija Jakarta Gelar Evaluasi
Selain Bruno Moreira, Persib Bandung juga dikaitkan dengan bek PSM Makassar Daffa Salman. Pemain asal Tasikmalaya itu disebut masuk radar karena kontraknya habis pada 31 Mei 2026 dan berstatus bebas transfer musim depan.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam