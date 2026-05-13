6 Rumor Transfer Persib Bandung! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya Jadi Sinyal Terkuat?

JawaPos.com — Persib Bandung dikabarkan memburu enam pemain untuk musim 2026/2027, termasuk kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira yang kontraknya habis pada 31 Mei 2026. Rumor itu memanaskan bursa transfer Super League setelah sejumlah akun sepak bola Indonesia mengaitkan Maung Bandung dengan pemain lokal, asing, hingga bintang Timnas Indonesia.

Bruno Moreira Jadi Rumor Terpanas Persib Bandung Nama Bruno Moreira mendadak masuk radar Persib Bandung jelang dibukanya bursa transfer awal musim depan.

Winger asal Brasil yang menjadi ikon Persebaya Surabaya itu disebut berpotensi hengkang karena kontraknya tinggal menyisakan kurang dari tiga pekan.

Kabar ketertarikan Persib Bandung terhadap Bruno Moreira pertama kali ramai usai diunggah akun Instagram @transferligainndo pada Selasa (12/5/2026).

“Sayap kiri asing milik Persebaya, Bruno Moreira (27) kabarnya diminati Persib Bandung,” tulis akun tersebut.

Situasi kontrak menjadi faktor utama rumor itu menguat dalam beberapa hari terakhir. Hingga pertengahan Mei 2026, Persebaya Surabaya belum memberi tanda memperpanjang masa bakti sang kapten yang berakhir pada 31 Mei 2026.

Unggahan Bruno Moreira di media sosial juga ikut memancing spekulasi dari Bonek dan Bobotoh.

Dalam postingan highlight pertandingan terakhirnya bersama Green Force, Bruno Moreira menulis kalimat “Highlights of the last game” yang langsung dianggap kode perpisahan.

Jika benar dilepas Persebaya Surabaya, Persib Bandung punya peluang besar mengamankan Bruno Moreira tanpa biaya transfer. Maung Bandung hanya perlu menyiapkan nilai kontrak dan gaji untuk pemain berusia 27 tahun tersebut.