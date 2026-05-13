Persita Tangerang Dirikan Akademi, Libatkan Bambang Nurdiansyah hingga Ilham Jaya Kesuma

Persita saat melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Klub asal Tangerang ini mendirikan akademi. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persita Tangerang resmi meluncurkan program pengembangan pemain muda terbaru melalui Akademi Persita. Program ini menjadi langkah klub untuk memperkuat pembinaan usia dini sekaligus menjaga regenerasi pemain untuk tim utama Pendekar Cisadane.
Peluncuran akademi tersebut dilakukan setelah performa tim junior Persita di ajang Elite Pro Academy (EPA) dinilai cukup positif dalam beberapa musim terakhir. Klub juga ingin mempertahankan tradisi memberikan kesempatan kepada pemain muda tampil di level profesional.
Akademi Persita akan membina pemain dari kelompok usia 6 hingga 18 tahun. Program ini mengedepankan metode latihan modern serta pembentukan karakter pemain di luar lapangan.
Karena itu, sejumlah pelatih berpengalaman dilibatkan dalam program tersebut, yaitu Bambang Nurdiansyah, Ilham Jaya Kesuma, dan Awaludin.
