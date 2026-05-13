5 Pemain Persebaya Surabaya Jalani Pemulihan! Bernardo Tavares Dituntut Putar Otak Jelang Hadapi Semen Padang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memantau kondisi lima pemain jelang laga tandang melawan Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5). Koko Ari Araya, Malik Risaldi, Rachmat Irianto, Alfan Suaib, dan Sadida Nugraha masih menjalani pemulihan setelah pertandingan intens melawan Persis Solo di Stadion Manahan.

Laga kontra Persis Solo memang menyisakan perhatian serius bagi tim pelatih dan departemen medis Green Force. Intensitas tinggi pertandingan membuat beberapa pemain harus mendapatkan penanganan selepas laga.

Koko Ari dan Malik Risaldi Jadi Perhatian Kondisi Koko Ari Araya menjadi sorotan setelah dirinya terlihat terpincang pada babak kedua saat menghadapi Persis Solo.

Pemain berusia 26 tahun tersebut akhirnya ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan Dimas Wicaksono Putra Rahman.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO memastikan kondisi Koko sudah berangsur membaik.

Tim medis juga terus memantau perkembangan pemain asal Surabaya tersebut agar siap tampil pada laga berikutnya.

“Untuk Koko, pada pertandingan kemarin dia mengalami kram. Namun dari komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih,” ujar dr. Tommy.

Selain Koko Ari, Malik Risaldi juga tidak bermain penuh saat menghadapi Persis Solo. Winger lincah Persebaya Surabaya itu hanya tampil selama 45 menit sebelum digantikan Mikael Tata pada awal babak kedua.

Menurut dr. Tommy, kondisi Malik menunjukkan perkembangan positif setelah pertandingan. Namun tim medis masih melakukan observasi untuk memastikan kebugarannya tetap stabil menjelang lawatan ke Padang.