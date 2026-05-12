Jelang Persebaya Surabaya Hadapi Semen Padang, Andhika Ramadhani Bawa Modal Apik

JawaPos.com - Andhika Ramadhani membawa modal apik menjelang laga Persebaya Surabaya melawan Semen Padang di Super League pekan ke-33. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/5) pukul 15.30 WIB.

Kiper Persebaya tersebut bermain sangat baik saat menahan imbang Persis Solo tanpa gol. Di laga tersebut Andhika Ramadhani menjadi pemain terbaik yang membuat dirinya bangga atas performanya.

"Saya sangat bersyukur atas performa saat melawan Persis dan itu yang membuat saya juga mengapresiasi diri sendiri," kata Andhika Ramadhani setelah laga melawan Persis yang dikutip laman resmi I League, Selasa (12/5).

Menyikapi hasil imbang melawan Persis Solo, Andhika merasa tim tuan rumah juga bermain dengan baik. Itulah sebabnya, Persebaya kesulitan untuk meraih kemenangan.

"Pertandingan itu pastinya sangat penting untuk Persebaya dan juga Persis Solo. Kami tentu ingin mendapatkan tiga poin, tapi pastinya Persis tidak akan membiarkan kami menang di Solo," ujar Andhika.

Setelah pertandingan melawan Persis, kiper berusia 27 tahun tersebut ingin Persebaya bisa bermain lebih baik di laga melawan Semen Padang dan Persik Kediri. Andhika berharap Persebaya mampu meraih kemenangan di dua laga sisa tersebut.

"Harapan kami pastinya semoga di sisa dua laga ini Persebaya bisa mendapatkan hasil yang positif. Kami ingin mendapatkan kemenangan di sisa dua pertandingan," pungkas Andhika Ramadhani.

Bawa Modal Apik Lawan Semen Padang Modal apik dibawa Andhika Ramadhani menjelang menghadapi Semen Padang. Saat menghadapi Persis Solo, melihat statistik permainannya dari I.League, dia mampu melakukan empat penyelamatan.