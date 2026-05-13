Kondisi Koko Ari dan Malik Risaldi Mulai Membaik! Persebaya Surabaya Waspadai Efek Laga Ketat di Manahan

Koko Ari Araya dan Malik Risaldi menjalani pemantauan tim medis Persebaya Surabaya selepas laga intens melawan Persis Solo di Stadion Manahan. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya terus memantau kondisi Koko Ari Araya dan Malik Risaldi selepas laga kontra Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan. Duel berintensitas tinggi itu membuat beberapa pemain Green Force mengalami keluhan fisik jelang laga tandang melawan Semen Padang pada 15 Mei 2026.
Koko Ari Araya menjadi salah satu pemain yang paling mendapat perhatian selepas pertandingan melawan Persis Solo.
Bek kanan berusia 26 tahun itu terlihat terpincang pada babak kedua sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan Dimas Wicaksono Putra Rahman.
Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran karena Persebaya Surabaya tengah memasuki fase krusial menjelang akhir musim.
Intensitas pertandingan di Stadion Manahan juga cukup tinggi sehingga banyak pemain mengalami kelelahan fisik selepas laga.
Chief Medical Officer Persebaya Surabaya dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO memastikan kondisi Koko Ari mulai membaik setelah menjalani observasi tim medis.
Dokter yang akrab disapa dr. Tommy itu menyebut keluhan yang dialami sang pemain bukan cedera serius.
“Untuk Koko, pada pertandingan kemarin dia mengalami kram. Namun dari komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih,” ujar dr. Tommy.
Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Persebaya Surabaya karena Koko Ari masih menjadi salah satu opsi penting di sektor pertahanan.
Pengalamannya dibutuhkan tim saat menghadapi jadwal padat menjelang penutupan kompetisi musim ini.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam