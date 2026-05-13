Kondisi Koko Ari dan Malik Risaldi Mulai Membaik! Persebaya Surabaya Waspadai Efek Laga Ketat di Manahan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya terus memantau kondisi Koko Ari Araya dan Malik Risaldi selepas laga kontra Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan. Duel berintensitas tinggi itu membuat beberapa pemain Green Force mengalami keluhan fisik jelang laga tandang melawan Semen Padang pada 15 Mei 2026.

Bagaimana Kondisi Terbaru Koko Ari Araya? Koko Ari Araya menjadi salah satu pemain yang paling mendapat perhatian selepas pertandingan melawan Persis Solo.

Bek kanan berusia 26 tahun itu terlihat terpincang pada babak kedua sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan Dimas Wicaksono Putra Rahman.

Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran karena Persebaya Surabaya tengah memasuki fase krusial menjelang akhir musim.

Intensitas pertandingan di Stadion Manahan juga cukup tinggi sehingga banyak pemain mengalami kelelahan fisik selepas laga.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO memastikan kondisi Koko Ari mulai membaik setelah menjalani observasi tim medis.

Dokter yang akrab disapa dr. Tommy itu menyebut keluhan yang dialami sang pemain bukan cedera serius.

“Untuk Koko, pada pertandingan kemarin dia mengalami kram. Namun dari komunikasi terakhir, kondisinya sudah membaik dan pulih,” ujar dr. Tommy.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Persebaya Surabaya karena Koko Ari masih menjadi salah satu opsi penting di sektor pertahanan.