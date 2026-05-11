Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 11 Mei 2026 | 17.34 WIB

182 Sepak Pojok Terbuang Percuma! Striker Persebaya Surabaya Layak Dievaluasi Musim Depan

Striker Persebaya Surabaya Bruno Paraiba saat berduel melawan pemain Persis Solo di Stadion Manahan. 182 sepak pojok Persebaya terbuang percuma (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadi tim dengan jumlah sepak pojok terbanyak kedua di Super League 2025/2026 dengan torehan 182 corner dari 32 pertandingan. Namun, melimpahnya peluang itu belum sebanding dengan produktivitas dua striker murni Green Force, Mihailo Perovic dan Bruno Paraiba, yang total baru mencetak enam gol sepanjang musim.

Rentetan tiga kemenangan beruntun Persebaya Surabaya akhirnya terhenti setelah ditahan Persis Solo tanpa gol di Stadion Manahan, Sabtu malam (9/5/2026).

Hasil imbang 0-0 itu kembali memperlihatkan masalah klasik Green Force, yakni buruknya penyelesaian akhir meski mampu menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan.

Banyak Sepak Pojok, Minim Gol Penyerang

Persebaya Surabaya sejauh ini termasuk tim paling agresif dalam menghasilkan peluang dari sisi sayap dan bola mati.

Statistik Super League 2025/2026 mencatat Green Force sudah memperoleh 182 sepak pojok atau rata-rata 5,69 corner per laga hingga pekan ke-32.

Jumlah tersebut hanya kalah dari Persija Jakarta yang mengoleksi 200 sepak pojok dari 32 pertandingan.

Bahkan Persebaya Surabaya masih unggul dibanding Persib Bandung yang mengemas 171 sepak pojok maupun PSM Makassar dengan 176 corner.

Sayangnya, derasnya suplai peluang itu belum mampu dimaksimalkan lini depan Green Force. Dua striker murni era Bernardo Tavares, Mihailo Perovic dan Bruno Paraiba, justru tampil jauh dari ekspektasi sebagai ujung tombak utama tim.

Mihailo Perovic yang menjadi striker utama baru mencetak lima gol dari 26 pertandingan musim ini.

Penyerang asal Montenegro itu juga hanya menyumbang satu assist dari total 1.627 menit bermain bersama Persebaya Surabaya.

