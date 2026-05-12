Jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Pelatih Thailand Beri Pujian: Mereka Semakin Berkembang!

JawaPos.com - Pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson, bereaksi usai timnya segrup dengan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Hudson menantikan duel melawan Skuad Garuda, karena memiliki gengsi.

Sebagaimana diketahui, undian Piala Asia 2027 telah digelar di Arab Saudi pada Sabtu (9/5) lalu. Thailand tergabung dalam Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Timnas Indonesia.

Bisa dikatakan, ini menjadi grup neraka bagi Thailand. Pasalnya skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- harus menghadapi Jepang dan Qatar, serta Timnas Indonesia yang terus menunjukkan progres positif.

Alih-alih gentar, Hudson justru antusias Thailand tergabung dalam grup kuat. Baginya, ini menjadi kesempatan besar bagi Gajah Perang untuk meningkatkan kualitas dengan melawan tim-tim kuat.

“Ini grup yang menarik. Grup yang bagus. Tentu ada beberapa tim besar di dalamnya,” kata Hudson, dikutip dari laman AFC, Selasa (12/5/2026).

“Bagi kami, ini adalah kesempatan besar untuk menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat dan apa pun bisa terjadi,” sambungnya.

Antusias Hadapi Jepang Hudson mengakui lawan-lawan Thailand di grup tersebut tidak ada yang mudah, terkhusus Jepang. Namun menurutnya, tim tersukses Asia itu bakal menjadi ujian yang sangat baik untuk timnya.

“Jika ingin bermain di Piala Asia, sangat bagus bisa menghadapi tim seperti Timnas Jepang,” ujarnya.