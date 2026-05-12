Jumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Pelatih Thailand Beri Pujian: Mereka Semakin Berkembang!

Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson (instagram @anthonyhudson.official)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson, bereaksi usai timnya segrup dengan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Hudson menantikan duel melawan Skuad Garuda, karena memiliki gengsi.
Sebagaimana diketahui, undian Piala Asia 2027 telah digelar di Arab Saudi pada Sabtu (9/5) lalu. Thailand tergabung dalam Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Timnas Indonesia.
Bisa dikatakan, ini menjadi grup neraka bagi Thailand. Pasalnya skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- harus menghadapi Jepang dan Qatar, serta Timnas Indonesia yang terus menunjukkan progres positif.
Alih-alih gentar, Hudson justru antusias Thailand tergabung dalam grup kuat. Baginya, ini menjadi kesempatan besar bagi Gajah Perang untuk meningkatkan kualitas dengan melawan tim-tim kuat.
“Ini grup yang menarik. Grup yang bagus. Tentu ada beberapa tim besar di dalamnya,” kata Hudson, dikutip dari laman AFC, Selasa (12/5/2026).
“Bagi kami, ini adalah kesempatan besar untuk menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat dan apa pun bisa terjadi,” sambungnya.
Hudson mengakui lawan-lawan Thailand di grup tersebut tidak ada yang mudah, terkhusus Jepang. Namun menurutnya, tim tersukses Asia itu bakal menjadi ujian yang sangat baik untuk timnya.
“Jika ingin bermain di Piala Asia, sangat bagus bisa menghadapi tim seperti Timnas Jepang,” ujarnya.
Lebih lanut, Hudson mengakui Timnas Indonesia saat ini semakin berkembang. Ditambah, Skuad Garuda dan Gajah Perang merupakan rival di ASEAN. Karena itu, ia antusias menyambut laga tersebut.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi