Nggak Punya Fighting Spirit! Jakmania Kritik Keras Penampilan Persija Jakarta saat Ditekuk Persib Bandung

Irlan Alarancia. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pentolan The Jakmania, Irlan Alarancia atau yang akrab disapa Abi Irlan, mengaku sangat kecewa dengan penampilan Persija Jakarta saat ditekuk Persib Bandung. Abi Irlan bahkan menilai para pemain Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tidak menunjukkan semangat juang lebih dalam duel klasik tersebut.
Persija Jakarta menelan kekalahan dari Persib Bandung dengan skor tipis 1-2 di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) lalu.
Persija Jakarta sejatinya mencetak gol keunggulan lebih dulu lewat aksi Alaeddine Ajaraie pada menit ke-19. Akan tetapi, Macan Kemayoran kecolongan dua gol yang cukup cepat lewat aksi sang mantan, Adam Alis (28’, 37’). Padahal, Macan Kemayoran tampil begitu dominan dari sang rival dalam laga tersebut.
Bicara soal pertandingan, Abi Irlan yang menyaksikan langsung di Stadion Segiri mengaku tidak melihat semangat juang lebih yang ditunjukkan oleh para pemain. Menurutnya, hanya ada satu pemain yang tampil spartan dalam duel klasik tersebut, yakni Rizky Ridho.
“Iya gua lihat emang nggak ada yang punya fighting spirit untuk bermain yang diharapin anak-anak nih karena macan lawan maung kan. Tapi enggak gua lihat (fighting spirit),” kata Abi Irlan saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (12/5/2026).
“Mungkin satu-satunya yang bisa kelihatan ngotot cuman Rizky Ridho, yang lainnya nggak ada,” sambungnya.
Lebih lanjut, Abi Irlan sebenarnya sangat berhaap Andritany Ardhiyasa bermain dalam laga tersebut, bukan Calos Eduardo. Menurutnya, sosok senior seperti Andritany memiliki jiwa ‘macan’ yang sesungguhnya dalam skuad Persija Jakarta.
Terlebih, Andritany merupakan pemain asli kelahiran Jakarta. Karena itu, Abi Irlan menilai Persija Jakarta perlu sosoknya untuk melakoni duel klasik kontra Persib Bandung. Namun sayangnya kiper senior berusia 34 tahun itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan.
“Dan bahkan gua sebenarnya minta pertandingan terakhir kemarin terlepas dari Andritany siap atau nggak siap seharusnya ada Andritany yang jaga gawang. Karena apa? Karena minimal ada sosok pemain paling senior, pemain yang mempunyai jiwa macan sesungguhnya kan anak Jakarta sesungguhnya yang bisa ngadepin,” ungkapnya.
