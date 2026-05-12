Kekecewaan Memuncak! Jakmania Desak Persija Jakarta Rombak Total Struktur, dari Presiden hingga Pemain

JawaPos.com - Pentolan The Jakmania, Irlan Alarancia, meluapkan kekecewaannya kepada tim kebanggaannya, Persija Jakarta. Sosok yang akrab disapa Abi Irlan itu dengan lantang mendesak perombakan besar-besaran di tubuh skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mulai dari jajaran manajemen hingga pemain.

Persija Jakarta sejatinya tidak tampil buruk di musim ini. Jika dibandingkan dengan musim lalu, Macan Kemayoran saat ini lebih baik karena hampir pasti finis peringkat ketiga klasemen Super League 2025/2026. Namun memang pencapaian ini juga belum memenuhi target musim ini, yaitu juara.

Yang lebih pahitnya, Persija Jakarta menelan hasil minor dari sang rival, Persib Bandung, di musim ini. Macan Kemayoran selalu kalah dalam dua pertemuan di Super League 2025/2026. Mereka kalah 0-1 di pertemuan pertama dan 1-2 pada pertemuan kedua.

Bahkan, The Jakmania berpotensi melihat sang rival mengangkat trofi untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Pasalnya Persib Bandung saat ini menjadi kandidat kuat dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu memimpin klasemen dengan raihan 75 poin, unggul head to head atas Borneo FC.

Meski performa Persija Jakarta terbilang cukup oke di musim ini, tapi Abi Irlan menilai perlu adanya perombakan total di tubuh skuad Macan Kemayoran. Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dilakukan level pelatih maupun pemain, tetapi juga harus menyentuh struktur tertinggi klub, termasuk posisi Presiden Klub yang saat ini dijabat Mohamad Prapanca.

“Kalau mau dibilang dirombak, ya bagi gua wajib dirombak. Malah dirombak bukan hanya ke pelatih, bukan hanya ke pemain ya, tapi dirombak juga dari presiden klubnya,” kata Abi Irlan kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (12/3/2026).

Baca Juga:Fabio Calonego Ungkap Penyebab Persija Takluk dari Persib di Stadion Segiri

Abi Irlan mengatakan bahwa masa Prapanca sudah cukup, mengingat Persija Jakarta tak kunjung meraih kejayaan. Tokoh The Jakmania Garis Keras tersebut juga merasa sosok Bambang Pamungkas harus angkat kaki dari Macan Kemayoran.

“Presiden klub Prapanca gua rasa udah cukup tahun ini dan dia harus mundur. Bambang Pamungkas, mohon maaf Bepe, posisi Mas Bambang juga gua lihat di sini nggak tahu sebagai apa. Gua rasa juga gagal, Mas Bepe sudah harus mundur,” ucapnya.

Tidak sampai disitu, Abi Irlan juga meminta Ardi Tjahjoko yang saat ini menjabat Manajer Persija Jakarta untuk mundur dari jabatannya. Dia menilai sosok Purnawirawan TNI-AU sudah tidak dapat memimpin para prajuritnya, dalam hal ini skuad Persija Jakarta.