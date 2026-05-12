PSSI Bicara Kesiapan Sumut Jelang Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com–Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga bicara kesiapan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Piala AFF U-19 2026. Arya mengungkapkan, saat ini persiapan terus dikebut, khususnya untuk venue lokasi pertandingan agar siap dipakai 100 persen.

Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di ajang Piala AFF U-19 2026. Ajang bergengsi kelompok umur se-ASEAN itu akan digelar terpusat di Sumatera Utara pada 1-13 Juni 2026.

Ada tiga stadion yang disiapkan PSSI untuk turnamen tersebut. Ketiga stadion yang akan dipakai nantinya adalah Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini.

”Sumatera Utara itu punya infrastruktur cukup bagus untuk ini. Ada tiga stadion yang bisa dipakai, dan kita akan pakai tiga-tiganya,” kata Arya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (12/5).

Arya menyampaikan pemakaian ketiga stadion tersebut akan berdampak baik bagi negara peserta. Sebab masing-masing kontestan dapat fokus mempersiapkan timnya dalam mengarungi Piala AFF U-19 2026.

”Artinya ini bagus juga untuk timnas-timnas yang lain tuh bisa bermain di tiga tempat ya. Jadi jadwal pun lebih leluasa, tidak mepet-mepet gitu ya. Ruang mereka untuk bertanding juga lebih lega gitu, tidak satu tempat nanti ganti-gantian pagi, siang atau apa, ini bisa bagi-bagi kan,” ujar Arya.

”Jadi bagi timnas-timnas juga akan lebih enak. Bagi lapangan juga akan lebih sehat karena dipakai tiga tempat gitu,” tambah Arya.

Arya menyatakan, kesiapan Sumatera Utara sebagai tuan rumah sudah cukup baik. Meski kesiapan dari masing-masing stadion belum sepenuhnya matang, tapi ia yakin persiapan akan rampung tepat waktu sehingga turnamen dapat berjalan dengan lancar.