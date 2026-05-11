Timnas Indonesia Jumpa Thailand di Piala Asia 2027, John Herdman: Wajib Menang!

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berbicara soal timnya yang bakal berjumpa Thailand di babak penyisihan grup Piala Asia 2027. Herdman menegaskan Skuad Garuda wajib menang melawan salah satu rivalnya di Asia Tenggara tersebut.

Berdasar hasil undian yang digelar di At-Turaif, Arab Saudi, Sabtu (9/5), Timnas Indonesia tergabung dalam Grup F di Piala Asia 2027. Dalam grup tersebut, Skuad Garuda akan bersaing dengan Jepang, Qatar, dan Thailand.

Timnas Indonesia berstatus sebagai underdog dalam grup tersebut karena punya ranking FIFA yang rendah jika dibanding tiga lawannya. Indonesia saat ini menempati urutan 122 dunia, sementara Jepang peringkat 18, disusul Qatar ke-55, dan Thailand ke-93.

Baca Juga:Alasan Frenkie de Jong Sebut Gelar Liga Spanyol Barcelona Musim Ini Terasa Spesial

Namun yang menarik perhatian, Timnas Indonesia berjumpa dengan Thailand, rival di Asia Tenggara. Di atas kertas, skuad Gajah Perang, julukan Timnas Thailand, lebih diunggulkan karena punya peringkat yang lebih tinggi. Namun, Skuad Garuda juga tidak bisa dianggap remeh karena dihuni banyak pemain bintang yang berkarir di Eropa.

Herdman pantang anggap remeh Thailand dan mengakui mereka sebagai tim kuat. Namun demikian, juru taktik asal Inggris itu menegaskan bahwa skuad Gajah Perang adalah tim yang wajib dikalahkan Timnas Indonesia dalam babak Grup F Piala Asia 2027.

”Begini, saya pikir Thailand adalah tim yang kuat di bawah Anthony Hudson. Tapi saya pikir setiap pertandingan, setiap pertandingan di grup ini sangat penting,” kata Herdman dalam wawancara usai undian, dipetik Senin (11/5.

”Kalian melihat Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dengan kekuatannya, dan kemudian Thailand, itu adalah pertandingan yang harus kita menangkan, tidak ada keraguan tentang itu. Dan saya pikir untuk dua pertandingan lainnya, itu adalah ujian besar bagi kita,” sambung dia.

Selain itu, Herdman juga berbicara perihal peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Dia menyinggung sosok Shin Tae-yong yang telah membawa Skuad Garuda menembus babak 16 besar pada 2023 lalu.