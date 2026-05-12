Aksi Kylian Mbappe Jadi Sorotan Setelah Real Madrid Kalah di El Clasico

JawaPos.com–Kekalahan Real Madrid dari Barcelona di El Clasico kembali memunculkan drama baru di sekitar Kylian Mbappe. Meski tidak bermain karena cedera, aksi sang bintang Prancis di media sosial justru menjadi bahan perbincangan panas di kalangan pendukung Los Blancos.

Barcelona memastikan kemenangan 2-0 di Camp Nou lewat tendangan bebas indah Marcus Rashford dan gol Ferran Torres. Hasil tersebut sekaligus memastikan Blaugrana mengunci gelar La Liga untuk ketiga kalinya dalam empat musim terakhir. Los Blancos kini tertinggal 14 poin dari rival abadinya dan dipastikan gagal mempertahankan peluang juara dengan hanya tiga pertandingan tersisa.

Mbappe masih menepi karena cedera hamstring yang dialaminya saat menghadapi Real Betis pada akhir April. Meski begitu, namanya tetap menjadi topik utama setelah unggahan Instagram Story miliknya viral di media sosial.

Baca Juga:Alvaro Arbeloa Bahas Masa Depan di Real Madrid usai Kekalahan di El Clasico

Melansir Sport Bible, saat Real Madrid sudah tertinggal 2-0, Mbappe mengunggah foto layar televisi yang menampilkan pertandingan El Clasico dengan tulisan Hala Madrid (hati putih).

Alih-alih mendapat dukungan positif, unggahan itu justru memancing reaksi keras dari sebagian fans Madrid. Banyak yang merasa timing unggahan tersebut tidak tepat, terutama karena dilakukan ketika tim sedang terpuruk di atas lapangan.

”Saya bisa mendengar suara tawanya dari sini,” tulis salah seorang fans.

”Mengunggah ini saat mereka tertinggal dua gol. Dia sedang mengejek mereka,” imbuh yang lain.

Komentar lain juga muncul untuk membela Mbappe di tengah kritik yang terus mengarah kepadanya musim ini.