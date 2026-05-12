Andre Rizal Hanafi
Selasa, 12 Mei 2026 | 12.19 WIB

Situasi Memanas di Real Madrid, Jose Mourinho Dinilai Bisa Selamatkan Karir Vinicius Junior

Jose Mourinho dirumorkan Kembali ke Real Madrid. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Rumor kepulangan Jose Mourinho ke Real Madrid kembali ramai dibicarakan setelah situasi internal klub disebut sedang tidak stabil. Dikutip dari Marca.com pelatih asal Portugal itu dianggap sebagai sosok yang mampu mengembalikan mental juara Los Blancos setelah musim yang penuh tekanan dan kritik.

Meski belum ada pengumuman resmi dari pihak klub, nama Jose Mourinho mulai dikaitkan dengan kursi pelatih Real Madrid usai performa tim mengalami penurunan. Kekalahan dari Barcelona dalam persaingan gelar La Liga membuat tekanan terhadap manajemen dan ruang ganti semakin besar.

Di tengah situasi tersebut, satu nama disebut bakal mendapat keuntungan besar jika Jose Mourinho benar-benar kembali ke Real Madrid, yakni Vinicius Junior. Pemain asal Brasil itu dinilai memiliki karakter yang cocok dengan gaya kepelatihan Mourinho.

Selama ini, Vinicius dikenal tampil lebih percaya diri ketika mendapat dukungan penuh dari pelatihnya. Hal tersebut terlihat pada masa terbaiknya bersama Carlo Ancelotti.

Mourinho dikenal sebagai pelatih yang sangat melindungi pemain andalannya. Namun di sisi lain, dia juga punya standar disiplin dan tuntutan mental yang tinggi.

Kombinasi itu dianggap bisa membantu Vinicius kembali menemukan performa terbaiknya setelah beberapa kali menjadi sasaran kritik musim ini. Bukan hanya soal performa di lapangan, kondisi ruang ganti Real Madrid juga disebut sedang tidak kondusif.

Beberapa laporan media Spanyol menyebut adanya ketegangan antar pemain dalam beberapa pekan terakhir. Situasi tersebut membuat banyak pihak menilai Madrid membutuhkan figur kuat untuk mengendalikan tim.

Mourinho dianggap punya pengalaman dan karakter yang tepat untuk menghadapi tekanan besar di klub sebesar Real Madrid. Saat pertama kali melatih Los Blancos pada periode 2010 hingga 2013, dia berhasil membawa Madrid bersaing ketat dengan Barcelona yang saat itu sedang berada di masa emas.

Selama menangani Madrid, Mourinho sukses mempersembahkan gelar Copa del Rey dan La Liga, sekaligus membangun mental kompetitif tim. Gaya kepelatihannya memang sering memicu kontroversi, tetapi tidak sedikit pemain yang justru berkembang pesat di bawah arahannya.

