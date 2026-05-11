Persijap Jepara dan PSM Makassar Dipastikan Selamat, Persis Solo Bisa Degradasi Hari Ini

JawaPos.com–Persijap Jepara dan PSM Makassar dipastikan selamat dari jurang degradasi setelah menuntaskan laga pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sementara Persis Solo bisa turun kasta ke Championship pada hari ini (11/5).

Dalam pertandingan pekan ke-32, Persijap Jepara mencetak kemenangan mengejutkan saat bertandang ke markas Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Minggu (10/5). Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu menang telak 3-0 atas tuan rumah.

Tambahan tiga poin tersebut membuat Persijap Jepara kini naik ke posisi ke-13 dengan 34 poin dari 32 pertandingan yang telah dimainkan. Koleksi poin tersebut sudah cukup untuk membuat Laskar Kalinyamat tidak terdegradasi.

Persis Solo yang saat ini berada di peringkat ke-16 atau zona degradasi, sedang mengemas 28 poin. Dengan tersisa dua laga musim ini, poin mentok yang bisa dikoleksi tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu adalah 34. Tapi poin tersebut belum mampu membuat mereka menggusur Persijap Jepara.

Persis Solo kalah head to head dari Persijap Jepara. Di pertemuan pertama, Laskar Sambernyawa bermain imbang 0-0 saat tandang dan kalah 1-2 saat menjamu Laskar Kalinyamat.

Sementara itu, PSM Makassar menelan kekalahan dari Arema FC dengan skor 0-3 di pekan ke-32. Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk Juku Eja itu terkunci di posisi ke-14 dengan 34 poin, sama seperti Persijap Jepara.

Meski demikian, PSM Makassar juga tidak akan bisa digeser Persis Solo. Sebab, mereka unggul segi head to head atas Laskar Sambernyawa. Juku Eja bermain imbang 1-1 saat bertindak sebagai tuan rumah, dan menang 4-3 saat bertamu ke Stadion Manahan.

Dengan begitu, praktis kini hanya ada dua tim yang bersaing memperebutkan zona aman. Yakni Persis Solo dan Madura United. Pasalnya, Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- berada di posisi ke-15 dengan raihan 32 poin.