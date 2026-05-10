Antara
Senin, 11 Mei 2026 | 05.13 WIB

Taklukkan Persita 3-0, Persijap Merangkak Jauhi Zona Degradasi

Pesepak bola Persita Tangerang Andrejic Aleksa (kanan) berusaha menjangkau bola dengan dibayangi pesepak bola Persijap Jepara Diogo Araujo Brito (kiri) pada pertandingan BRI Super League di Banten International Stadium, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/5/2026). Persijap Jepara mengalahkan tim tuan rumah Persita Tangerang dengan skor 3-0. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/nz

 JawaPos.com - Persijap Jepara memastikan lolos dari ancaman degradasi usai menaklukkan Persita Tangerang dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-32 Super League 2025/26 di Banten International Stadium (BIS), Minggu, dikutip dari ANTARA.

Tiga gol kemenangan tim tamu masing-masing dicetak oleh Dicky Kurniawan, Abdallah Sudi, dan Carlos Franca.

Kemenangan ini membawa Persijap naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 34 poin dengan dua laga tersisa, terpaut enam poin dari zona degradasi.

Sementara Persita tetap berada di posisi kesembilan dengan 44 poin dari 32 pertandingan, demikian yang dilansir laman resmi ileague.

Persita yang tampil di depan pendukung sendiri langsung mencoba menekan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-5, Esal Sahrul memperoleh peluang lewat tembakan jarak jauh, tetapi masih mampu diamankan kiper Persijap Sendri Johansyah.

Tuan rumah kembali mengancam pada menit ke-13 melalui Aleksa Andrejic. Penyerang asal Serbia itu berhasil lolos dari kawalan dan masuk ke kotak penalti, sayang sepakannya hanya membentur tiang gawang.

Persijap justru mampu mencuri keunggulan pada menit ke-25. Berawal dari pergerakan Iker Guarrotxena di sisi kanan, umpan yang dilepaskannya berhasil disontek Kurniawan untuk membawa Laskar Kalinyamat unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Persita berupaya membalas lewat sejumlah serangan dan bola-bola panjang. Hokky Caraka beberapa kali merepotkan lini belakang Persijap, sementara peluang dari situasi bola mati melalui tandukan Javlon Guseynov juga masih mampu digagalkan Sendri Johansyah.

Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Persijap tetap bertahan.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, kedua tim melakukan perubahan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Persita memasukkan Ahmad Nur Hardianto menggantikan Esal Sahrul, sedangkan Persijap memainkan Alexis Gomez dan Rendi Saepul.

Editor: Banu Adikara
