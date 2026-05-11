PSM Makassar Tetap di Super League, Konsistensi Tim Masih Terusik

JawaPos.com – PSM Makassar dipastikan bertahan di Liga 1 alias Super League. Persis Solo yang mengejarnya, dipastikan kalah head to head jika finish dengan poin sama: 34.

Bertahan di Super League bukan berarti harus senang. Musim ini menjadi salah satu yang terburuk bagi Pasukan Ramang sejak menjuarai Liga 1 pada musim 2022/2023. Pada musim 2023/2024 PSM finish di urutan ke-11 dengan 44 poin.

Musim Depan Perlu Perhatian Serius Berikutnya, musim 2024/2025 PSM menjadi lebih baik dengan bertengger di posisi keenam dengan 53 poin. Nah, pada musim ini, dengan menyisakan dua laga, PSM berada di peringkat ke-14 dengan 34 poin.

Hal ini perlu jadi atensi serius. Musim depan, PSM harus bisa lebih baik. Meski tetap bermain di Super League musim 2026/2027, tak ada pilihan selain evaluasi menyeluruh.

Jika saja Persis Solo mampu memenangkan laga tersisanya sejak pekan ke-30, situasinya akan berbeda sebab bisa saja PSM yang menggantikan posisinya di peringkat ke-16. Dua tim lain, PSBS Biak dan Semen Padang dipastikan kembali ke Liga 2 alias Championship.

Pengamat sepak bola, Syamsuddin Umar menilai, PSM seharusnya tidak berada di posisi ini. Mereka lebih layak berada di papan atas dibanding saat ini.

”Dari dulu PSM itu tempatnya di papan atas, bersaing untuk juara, bukan berjuang agar selamat dari zona degradasi,” jelas Coach Syam, kemarin.

Pemain dan Pelatih Asing Jadi Sorotan Pada musim depan, PSM harus bisa menghadirkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Para legiun asing juga harus bisa memberi dampak yang lebih signifikan.

Pembelian pemain asing mesti selektif, tidak sekadar memenuhi kuota saja. Pelatih dan manajemen harus memperhatikan kebutuhan tim. Sehingga, PSM tidak perlu dihuni pemain bintang, namun diperkuat pemain yang bisa memberi kontribusi positif.