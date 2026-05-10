Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka Piala Asia 2027, Lawan Jepang, Thailand hingga Qatar Menanti

JawaPos.com–Timnas Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat di ajang Piala Asia 2027. Hasil undian menempatkan Skuad Garuda di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Drawing yang dilakukan AFC membuat grup ini langsung mendapat perhatian karena dihuni sejumlah tim kuat Asia. Piala Asia 2027 akan digelar di Arab Saudi mulai 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Indonesia berhasil memastikan tiket ke putaran final setelah tampil konsisten sepanjang babak kualifikasi. Timnas menutup fase tersebut sebagai runner-up Grup B pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Masuk ke pot 4 membuat Indonesia memang berpeluang bertemu tim-tim unggulan sejak awal turnamen. Hasil undian akhirnya menghadirkan lawan-lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman besar di level Asia maupun dunia.

Jepang menjadi lawan paling berat di Grup F. Tim Samurai Biru dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia dengan kualitas pemain yang merata. Banyak pemain Jepang saat ini bermain di liga-liga top Eropa sehingga membuat mereka selalu menjadi favorit di setiap turnamen Asia.

Selain Jepang, Indonesia juga harus menghadapi Qatar yang datang dengan status juara bertahan Piala Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar berkembang menjadi tim yang sangat kompetitif. Keberhasilan mereka menjuarai Piala Asia sebelumnya menjadi bukti kualitas yang dimiliki negara Timur Tengah tersebut.

Thailand juga menjadi lawan yang tidak bisa dianggap ringan. Rival sesama Asia Tenggara itu memiliki pengalaman panjang di level Asia dan kerap tampil konsisten dalam beberapa edisi terakhir turnamen internasional. Pertemuan Indonesia melawan Thailand diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memahami karakter permainan masing-masing.

Bagi Timnas Indonesia, berada di grup sulit tentu menjadi ujian besar sekaligus kesempatan untuk menunjukkan perkembangan tim dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran sejumlah pemain muda serta tambahan tenaga diaspora membuat kualitas Skuad Garuda dinilai semakin meningkat.