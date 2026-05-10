Ungkap Tujuan TC Timnas Indonesia Pada Akhir Mei, John Herdman: Evaluasi Pemain Domestik!

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan tujuannya mengadakan pemusatan latihan (training center/TC) pada akhir Mei nanti yang berisi hampir semua pemain dari Super League, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Minggu, TC ini digunakan Herdman untuk melihat kualitas terbaik dari penampil-penampil dari Super League musim ini, yang sebelumnya tak dipanggilnya di FIFA Series 2026 dua bulan lalu.

“Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik. Pada pemusatan latihan bulan Mei ini, kami akan melihat pemain-pemain yang tampil baik sepanjang musim ini, termasuk pemain yang menurut kami mulai menunjukkan profil yang kami butuhkan untuk masa depan. Langkah pertama adalah menguji pemain domestik," kata Herdman.

Sebanyak 23 pemain dipanggil Herdman untuk mengikuti TC di Jakarta, dengan hanya Marselino Ferdinan satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil. TC ini digunakan Herdman sebagai bagian persiapan tim menuju FIFA Match Day bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026 satu bulan berikutnya.

Mereka yang berhasil memikat hati Herdman akan berpeluang mengamankan tempat di Piala ASEAN 2026 yang dimulai pada bulan Juli, dimana Indonesia akan memulai persaingan melawan Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam/Timor Leste dari Grup A.

Selain itu, mereka yang tampil apik di TC juga berpeluang masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Match Day bulan depan dimana tim Garuda akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni. Dua laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tentukan Skuad Terbaik FIFA Match Day bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026, kata Herdman, akan menjadi fase krusial baginya untuk menentukan skuad terbaik tim Garuda di Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar mulai Januari tahun depan.

Pada turnamen edisi ke-19 ini, Indonesia tergabung di Grup F bersama tim tersukses dengan empat gelar Jepang, Qatar yang memenangi dua gelar sekaligus juara bertahan, dan juga tim kuat Asia Tenggara, Thailand.