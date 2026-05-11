Prediksi Skor Bali United vs Borneo FC: Fabio Lefundes Sambut Striker Baru, Jadi Momentum Kejar Persib Bandung

JawaPos.com - Pertandingan antara Bali United kontra Borneo FC Samarinda akan tersaji di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga tersebut menjadi momentum bagi skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC Samarinda- untuk menempel ketat Persib Bandung.

Perjalanan Borneo FC Samarinda sendiri bisa dikatakan tidak mudah. Sebab, Pesut Etam akan melakoni laga tandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Laga tandang tersebut menjadi harga mati bagi skuad Pesut Etam untuk terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- saat ini kian mantap di puncak klasemen usai menumbangkan Persija Jakarta pada Minggu (10/5).

Persib Bandung memenangi duel bertajuk El Clasico Indonesia itu dengan skor tipis 2-1. Tambahan tiga poin tersebut membuat Pangeran Biru memimpin jalur juara dengan raihan 75 poin, unggul tiga angka atas Borneo FC Samarinda yang baru akan memainkan laga pekan ke-32 pada malam nanti.

Kondisi tersebut memaksa Borneo FC Samarinda wajib menyapu bersih tiga laga tersisa dengan kemenangan, termasuk melawan Bali United. Kemenangan wajib mereka dapat demi menjaga peluang juara Super League 2025/2026.

Sambut Striker Baru Borneo FC Samarinda membawa modal positif ke markas Bali United setelah membungkam Persita Tangerang di Stadion Segiri, Selasa (5/5). Selain raihan tiga poin, laga tersebut menandai kembalinya striker yang baru kembali pascacedera sembilan bulan, Habibi Jusuf.

"Pertandingan lawan Persita sangat berarti buat kita, kemenangan yang penting. Saya juga sangat bersyukur bisa bermain lagi," kata Habibi, dikutip dari laman I.League, Senin (11/5/2026).

"Saya sangat takut sebelum main karena sudah lama tidak bermain. Tapi setelah masuk, alhamdulillah berjalan sesuai yang saya inginkan," tambahnya.

Kini, Habibi bertekad menemukan kembali sentuhan terbaiknya di lapangan. Lebih dari itu, ia bertekad membawa Borneo FC Samarinda menyapu bersih tiga laga tersisa dengan kemenangan.