Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 13 Mei 2026 | 04.25 WIB

Persib Tanpa Kurzawa Lawan PSM dan Persijap, Bojan Hodak Minta Tim Tetap Fokus

Pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa. (Istimewa) - Image

Pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar kurang baik menjelang dua laga terakhir Super League 2025/2026. 

Bek asal Prancis, Layvin Kurzawa, dipastikan absen setelah mengalami cedera hamstring saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32, Minggu (10/5).

Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Persib tersebut, Kurzawa masuk pada menit ke-60 menggantikan Luciano Guaycochea.

Namun, pemain berusia 33 tahun itu hanya mampu bermain sekitar 20 menit sebelum terlihat mengalami masalah pada bagian hamstring dan harus ditarik keluar. Posisinya kemudian digantikan Dedi Kusnandar.

Pelatih Persib, Bojan Hodak dikutip dari ileague.id, mengaku menyayangkan cedera yang kembali dialami Kurzawa. 

Menurutnya, mantan pemain Paris Saint-Germain itu sebenarnya mulai menemukan performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Hodak menilai jadwal kompetisi yang padat membuat kondisi pemain sulit benar-benar pulih. Situasi itu disebutnya menjadi salah satu faktor yang bisa memicu cedera kambuhan.

“Saya rasa dia cedera hamstring. Sayang sekali karena dia mulai bermain bagus di beberapa laga terakhir. Dia sudah kembali ke performanya, tetapi ketika seorang pemain tidak memiliki waktu istirahat, terkadang hal-hal seperti ini terjadi,” ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia tersebut memastikan Kurzawa hampir pasti melewatkan dua pertandingan terakhir Persib musim ini, yakni melawan PSM Makassar pada 17 Mei dan Persijap Jepara pada 23 Mei.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Harga Tiket Persib Bandung vs Persijap Jepara, Bobotoh Berpeluang Saksikan Pangeran Biru Rayakan Juara di GBLA - Image
Sepak Bola Indonesia

Harga Tiket Persib Bandung vs Persijap Jepara, Bobotoh Berpeluang Saksikan Pangeran Biru Rayakan Juara di GBLA

Rabu, 13 Mei 2026 | 02.36 WIB

Di Tangan Bojan Hodak, Bobotoh Makin Semringah! Tambah Durasi Kontrak 2 Tahun Bersama Persib - Image
Sepak Bola Indonesia

Di Tangan Bojan Hodak, Bobotoh Makin Semringah! Tambah Durasi Kontrak 2 Tahun Bersama Persib

Rabu, 13 Mei 2026 | 01.40 WIB

Persib Bandung Berpeluang Angkat Trofi di Pekan ke-33, Ini Skenario Lengkapnya! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Berpeluang Angkat Trofi di Pekan ke-33, Ini Skenario Lengkapnya!

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.13 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore