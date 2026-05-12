Persib Tanpa Kurzawa Lawan PSM dan Persijap, Bojan Hodak Minta Tim Tetap Fokus

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar kurang baik menjelang dua laga terakhir Super League 2025/2026.

Bek asal Prancis, Layvin Kurzawa, dipastikan absen setelah mengalami cedera hamstring saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32, Minggu (10/5).

Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Persib tersebut, Kurzawa masuk pada menit ke-60 menggantikan Luciano Guaycochea.

Namun, pemain berusia 33 tahun itu hanya mampu bermain sekitar 20 menit sebelum terlihat mengalami masalah pada bagian hamstring dan harus ditarik keluar. Posisinya kemudian digantikan Dedi Kusnandar.

Pelatih Persib, Bojan Hodak dikutip dari ileague.id, mengaku menyayangkan cedera yang kembali dialami Kurzawa.

Menurutnya, mantan pemain Paris Saint-Germain itu sebenarnya mulai menemukan performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Hodak menilai jadwal kompetisi yang padat membuat kondisi pemain sulit benar-benar pulih. Situasi itu disebutnya menjadi salah satu faktor yang bisa memicu cedera kambuhan.

“Saya rasa dia cedera hamstring. Sayang sekali karena dia mulai bermain bagus di beberapa laga terakhir. Dia sudah kembali ke performanya, tetapi ketika seorang pemain tidak memiliki waktu istirahat, terkadang hal-hal seperti ini terjadi,” ujar Hodak.