Profil Adam Alis: Mantan Gelandang Persija Jakarta yang Jadi Pahlawan Persib Bandung di Stadion Segiri

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menemukan pahlawannya dalam laga panas kontra Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu sore. Sosok itu adalah Adam Alis Setyano, gelandang pekerja keras yang tampil luar biasa dengan memborong dua gol kemenangan Maung Bandung.

Brace Adam Alis tak hanya membawa Persib menang dramatis atas rival abadinya, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain paling konsisten di lini tengah skuad asuhan Bojan Hodak musim ini.

Menariknya, laga tersebut punya nuansa emosional tersendiri bagi Adam Alis. Maklum, pemain kelahiran Jakarta itu pernah mengenakan jersey Persija dan kini justru menjadi mimpi buruk mantan klubnya.

“Pasti papan atas semakin sulit karena persaingannya semakin ketat juga. Persija butuh kemenangan untuk menjaga harapan mereka. Jadi saya pikir ini pertandingan yang bagus sekaligus cukup sulit,” ujar Adam Alis dikutip dari I.League.

Pernyataan itu menggambarkan bagaimana tensi persaingan papan atas Liga 1 musim ini semakin ketat. Setiap pertandingan kini terasa seperti laga final, terutama bagi tim-tim yang masih bersaing dalam perebutan posisi teratas klasemen.

Adam Alis menilai konsistensi akan menjadi faktor pembeda dalam beberapa pekan terakhir musim ini. Menurutnya, tim yang mampu menjaga momentum kemenangan punya peluang lebih besar untuk melangkah mulus hingga akhir kompetisi.

“Minggu-minggu ini memang sangat penting. Tiga besar saling bersaing dan siapa yang bisa menang mungkin langkahnya akan lebih mulus ke depan,” katanya.

Bagi Adam Alis, duel melawan Persija juga bukan pertandingan biasa. Selain sarat gengsi, laga tersebut memiliki nilai emosional karena dirinya pernah menjadi bagian dari Macan Kemayoran sebelum kini berseragam Persib Bandung.

Meski begitu, pemain berusia 32 tahun itu menegaskan dirinya tetap bersikap profesional di atas lapangan. Ia mengaku menikmati atmosfer pertandingan besar seperti Persib kontra Persija yang selalu menghadirkan tekanan sekaligus motivasi tambahan bagi pemain.