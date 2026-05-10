Milomir Seslija Bongkar Rahasia Dapur: Ruang Ganti Persis Solo Memanas Usai Gagal Tumbangkan Persebaya Surabaya!

JawaPos.com — Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang usai ditahan imbang Persebaya Surabaya tanpa gol pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026) malam.

Hasil ini membuat suasana ruang ganti Laskar Sambernyawa penuh evaluasi karena target kemenangan demi mengamankan posisi di klasemen belum tercapai.

Mengapa Persis Solo Gagal Menang di Manahan? Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengakui timnya tidak memulai pertandingan dengan baik saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Menurutnya, beberapa instruksi tak berjalan maksimal sehingga permainan Persis Solo sempat sulit berkembang pada awal laga.

Milo menyebut para pemain baru menemukan ritme permainan pada 15 menit terakhir babak pertama. Momentum itu kemudian berlanjut pada babak kedua ketika Persis Solo tampil lebih agresif dan mendominasi jalannya pertandingan.

“Di babak kedua, Persis lebih mendominasi hanya saja kita kesulitan mencetak gol. Dan ada beberapa momen para pemain terburu-buru ingin mencetak gol sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang jika lebih sabar mungkin bisa maksimal (tercipta gol),” kata Milo usai pertandingan.

Persis Solo memang tampil lebih berani setelah turun minum dengan tekanan intens ke pertahanan Green Force. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol kemenangan.

Situasi itu membuat atmosfer ruang ganti Persis Solo seusai laga dipenuhi rasa kecewa. Apalagi tambahan satu poin belum cukup aman bagi Laskar Sambernyawa dalam persaingan papan bawah Super League musim ini.