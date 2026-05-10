Sukses Tembus Super League, Adhyaksa FC Buka Kans Pindah Home Base

JawaPos.com-Pemilik Adhyaksa Banten Eko Setyawan mengungkapkan timnya musim depan pada Super League 2026/2027 berencana pindah homebase ke Ternate, Maluku Utara.

Saat ditemui awak media di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5), setelah menghadiri acara upacara penghargaan Pegadaian Championhsip, Eko mengungkapkan komunikasi yang terjalin untuk pindah ke Ternate sudah berjalan 20 persen.

"Alasannya di sana itu ada namanya dulu Persiter Ternate. Persiter Ternate punya massa cukup besar ya, yang kita lihat sekarang kan dia di Malut United itu suporternya kebanyakan adalah yang berasal dari suporternya Persiter Ternate," ungkap Eko.

"Nah, tapi kita lihat beberapa pertandingan mulai sepi, nah, kita coba cari permasalahannya seperti apa. Oh, nah kita ada bicara dengan orangnya Gubernur. Akhirnya sudah 20 persen lah kita bicara. Ya mudah-mudahan sebelum kick-off (Super League) nanti kita sudah putuskanlah nanti di mana," kata dia.

Soal rencana stadion, Eko mengungkapkan rencananya akan menggunakan Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, yang sekarang dipakai oleh Malut United, dan sudah mendapatkan verifikasi I.League untuk dapat dipakai dalam pertandingan Super League.

Nantinya, Adhyaksa juga tak akan menghilangkan nama Adhyaksa itu sendiri jika pindah ke Ternate. "Kalau seandainya di sana mungkin Adhyaksa Persiter Ternate misalnya," ucap dia.

Begitu juga dengan pemain, jika pindah ke Ternate, Adhyaksa memastikan akan menampung talenta-talenta asli dari Ternate untuk memperkuat tim. "Seperti halnya kita main di Banten. Di Banten itu hampir 6-7 pemain itu dari Banten semua sekarang ini yang kita main di Liga 2 ini. Kalau kita main di Ternate, sudah pasti kita akan ambil talenta Ternate. Intinya kita libatkan putra-putra daerah," ungkap dia.