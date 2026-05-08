Laga Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC Berujung Ricuh, Suporter Turun ke Lapangan!

Pemain Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada babak playoff Liga 2 20252026 di Stadion Lukas Enembe. (Persipura)
JawaPos.com - Laga Persipura Jayapura versus Adhyaksa FC dalam play-off promosi berujung ricuh. Suporter tuan rumah, meluapkan kekecewaannya usai pertandingan dengan turun ke lapangan karena Mutiara Hitam -julukan Persipura Jayapura- gagal lolos.
Bertindak sebagai tuan rumah, Persipura Jayapura menjamu Adhayksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (8/5/2026) pukul 15.00 WIB. Sayangnya, tuan rumah gagal meraih kemenangan dalam duel krusial tersebut.
Persipura Jayapura yang bermain di hadapan ribuan suporternya menelan kekalahan tipis 0-1 dari Adhyaksa FC via gol Addilson silva pada menit 45+1. Padahal sejatinya, tim polesan Rahmad Darmawan itu tampil dominan dalam laga tersebut.
Suporter yang hadir langsung ke Stadion Lukas Enembe pun meluapkan kekecewaannya usai melihat timnya gagal promosi ke Super League musim depan. Pasca pertandingan, suporter sempat menyalakan flare sebagai bentuk kekecewaannya.
Namun rasa kekecewaan mereka tidak berhenti sampai disitu. Karena puncaknya, suporter masuk ke dalam lapangan. Dalam video terlihat suporter melempar botol maupun benda tumpul lainnya ke dalam stadion.
Terlihat juga ada yang menyalakan flare dan merusak beberapa fasilitas yang ada di dalam Stadion Lukas Enembe.
Kondisi mencekam tersebut membuat pemain Adhyaksa FC dikawal pihak keamanan untuk menuju lorong pemain. Aksi tidak terpuji itu terjadi diduga sebagai bentuk kekecewaan suporter atas hasil kekalahan Persipura Jayapura.
Pasalnya, kekalahan tersebut praktis membuat Persipura Jayapura gagal promosi. Padahal, laga melawan Adhyaksa FC adalah satu-satunya peluang skuad Mutiara Hitam merebut tiket terkahir promosi ke Super League musim depan.
Sayangnya, Persipura Jayapura gagal memanfaatkan momentum emas tersebut. Ditambah, kekalahan tersebut diderita di kandang sendiri, yang seharusnya menjadi salah satu modal penting skuad Mutiara Hitam.
