Andika Rachmansyah
Senin, 11 Mei 2026 | 00.33 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Persija Jakarta Tumbang 1-2 di El Clasico Indonesia, Persib Bandung Makin Kedinginan di Puncak Klasemen

Duel panas Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi penentu takhta Super League 2026. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Kemenangan ini membuat Persib Bandung semakin mantap dalam memimpin perburuan gelar juara, dengan koleksi 75 poin. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Persija Jakarta tereliminasi dalam perburuan juara.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta tampil menyengat sejak menit awal. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu terus mencari celah untuk menembus solidnya pertahanan Persib Bandung yang digalang Federico Barba cs.

Macan Kemayoran kerap melancarkan serangan dari sisi sayap kiri, namun serangannya belum berjalan mulus. Sampai akhirnya, Persija Jakarta sukses memecah kebuntuan pada menit ke-20 lewat tendangan Alaeddine Ajaraie yang tak mampu dibendung Teja Paku Alam.

Tapi, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-28 lewat gol Adam Alis. Gelandang kelahiran Jakarta itu sukses mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan Van Basty Sousa yang terlalu lama membuang bola.

Barisan pertahanan Persija Jakarta kembali harus kecolongan pada menit ke-38. Persib Bandung secara mengejutkan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1 lewat gol yang kembali dicetak Adam Alis.

Persija Jakarta mencoba untuk bangkit. Namun, Persib Bandung bertahan sangat baik. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Pangeran Biru unggul sementara 2-1 atas tuan rumah.

