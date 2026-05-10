Hasil Super League 2025/2026: Persija Jakarta Tumbang 1-2 di El Clasico Indonesia, Persib Bandung Makin Kedinginan di Puncak Klasemen

Duel panas Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi penentu takhta Super League 2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.
Kemenangan ini membuat Persib Bandung semakin mantap dalam memimpin perburuan gelar juara, dengan koleksi 75 poin. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Persija Jakarta tereliminasi dalam perburuan juara.
Baca Juga:Keras! Peringatan Rizky Ridho Buat Persib Bandung, Persija Jakarta Patok 3 Poin Harga Mati!
Babak Pertama
Persija Jakarta tampil menyengat sejak menit awal. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu terus mencari celah untuk menembus solidnya pertahanan Persib Bandung yang digalang Federico Barba cs.
Macan Kemayoran kerap melancarkan serangan dari sisi sayap kiri, namun serangannya belum berjalan mulus. Sampai akhirnya, Persija Jakarta sukses memecah kebuntuan pada menit ke-20 lewat tendangan Alaeddine Ajaraie yang tak mampu dibendung Teja Paku Alam.
Tapi, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-28 lewat gol Adam Alis. Gelandang kelahiran Jakarta itu sukses mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan Van Basty Sousa yang terlalu lama membuang bola.
Baca Juga:Hasil Super League 2025/2026: Adam Alis Brace, Persib Bandung Ungguli Persija Jakarta 2-1 di Babak Pertama
Barisan pertahanan Persija Jakarta kembali harus kecolongan pada menit ke-38. Persib Bandung secara mengejutkan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1 lewat gol yang kembali dicetak Adam Alis.
Persija Jakarta mencoba untuk bangkit. Namun, Persib Bandung bertahan sangat baik. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Pangeran Biru unggul sementara 2-1 atas tuan rumah.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium