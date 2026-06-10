Persib Bandung Hadirkan Cultura di Braga, Pameran Seni dan Sejarah Klub Digelar hingga September 2026

Pameran Cultura Persib Bandung. (istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung bersama Grey Art Gallery resmi menghadirkan pameran bertajuk Cultura Persib Bandung yang menjadi ruang pertemuan antara seni, sejarah, budaya, dan sepak bola.
Pameran ini berlangsung di Grey Art Gallery, kawasan Braga, Kota Bandung, mulai 9 Juni hingga 10 September 2026.
Hadirnya Cultura Persib Bandung menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan panjang klub yang telah tumbuh bersama masyarakat selama lebih dari 90 tahun.
Tak hanya menampilkan sejarah klub, pameran ini juga menjadi momentum untuk merayakan pencapaian bersejarah Persib Bandung yang sukses meraih gelar juara Liga 1 Indonesia selama tiga musim berturut-turut pada musim 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026.
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Prestasi tersebut menjadikan Persib Bandung sebagai klub pertama di era Liga 1 yang mampu mencatatkan gelar juara tiga musim beruntun atau three-peat.
Namun, pameran ini tidak hanya berbicara tentang trofi dan kemenangan. Melalui pendekatan seni dan budaya, pengunjung diajak melihat Persib Bandung sebagai bagian penting dari identitas Kota Bandung dan kehidupan masyarakat Jawa Barat.
Sebanyak 95 karya dan objek dipamerkan dalam acara ini. Beragam karya tersebut mencakup seni rupa, instalasi visual, mural, arsip sejarah, memorabilia, jersey bersejarah, hingga ruang tematik yang menggambarkan perjalanan klub dari masa ke masa.
Setiap karya menghadirkan sudut pandang berbeda mengenai sejarah Persib Bandung, kultur Bobotoh, hingga perkembangan kota yang tumbuh bersama klub kebanggaannya.
Selain pameran, penyelenggara juga menyiapkan berbagai kegiatan publik seperti diskusi, talkshow, pertemuan komunitas, dan aktivitas kreatif lainnya.
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