Jadwal dan Link Streaming Persija vs Persib, Prediksi Jalanya Pertandingan Big Match Penentuan Gelar Juara

JawaPos.com– Pertandingan panas akan tersaji pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 saat Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Duel klasik dua tim besar Indonesia Persija vs Persib ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan dalam perebutan gelar super league musim ini. Laga tersebut juga dipastikan tayang secara langsung di Indosiar serta layanan streaming Vidio.

Atmosfer pertandingan Persija kontra Persib diperkirakan berlangsung panas mengingat kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen super league. Persib Bandung datang dengan status pemuncak klasemen usai mengoleksi 72 poin. Sementara itu, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin.

Selisih angka yang tidak terlalu jauh membuat duel ini memiliki arti penting bagi kedua kubu. Persija sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses meraih kemenangan beruntun atas Persijap Jepara dan Persis Solo tanpa kebobolan. Produktivitas lini depan mereka juga meningkat dengan total enam gol dalam dua laga tersebut.

Performa solid Persija tidak lepas dari keseimbangan permainan antara lini belakang dan lini depan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka hanya sekali kebobolan, tepatnya saat bermain imbang melawan PSIM Jogjakarta.

Namun, Persija mendapat sedikit kabar kurang baik jelang pertandingan besar ini. Kiper utama Andritany Ardhiyasa dikabarkan mengalami cedera dan kondisinya masih diragukan tampil. Jika benar absen, hal itu tentu menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Persija.

Meski begitu, Persija masih memiliki kedalaman skuad yang cukup baik untuk menghadapi tekanan dari Persib. Dukungan penuh suporter juga diyakini menjadi tambahan motivasi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk mengamankan poin penuh.