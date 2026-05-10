Jadwal dan Link Streaming Persija vs Persib, Prediksi Jalanya Pertandingan Big Match Penentuan Gelar Juara

Pemain Persija Jakarta saat pertandingan Super League 2025-2026. (Persija)
JawaPos.com– Pertandingan panas akan tersaji pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 saat Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).
Duel klasik dua tim besar Indonesia Persija vs Persib ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan dalam perebutan gelar super league musim ini. Laga tersebut juga dipastikan tayang secara langsung di Indosiar serta layanan streaming Vidio.
Atmosfer pertandingan Persija kontra Persib diperkirakan berlangsung panas mengingat kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen super league. Persib Bandung datang dengan status pemuncak klasemen usai mengoleksi 72 poin. Sementara itu, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin.
Selisih angka yang tidak terlalu jauh membuat duel ini memiliki arti penting bagi kedua kubu. Persija sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.
Tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses meraih kemenangan beruntun atas Persijap Jepara dan Persis Solo tanpa kebobolan. Produktivitas lini depan mereka juga meningkat dengan total enam gol dalam dua laga tersebut.
Performa solid Persija tidak lepas dari keseimbangan permainan antara lini belakang dan lini depan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka hanya sekali kebobolan, tepatnya saat bermain imbang melawan PSIM Jogjakarta.
Baca Juga:Fakta Menarik Pertandingan El Clasico Persija vs Persib di Samarinda: Venue Netral, Rivalitas Panas dan Misi Perebutan Gelar Juara
Namun, Persija mendapat sedikit kabar kurang baik jelang pertandingan besar ini. Kiper utama Andritany Ardhiyasa dikabarkan mengalami cedera dan kondisinya masih diragukan tampil. Jika benar absen, hal itu tentu menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Persija.
Meski begitu, Persija masih memiliki kedalaman skuad yang cukup baik untuk menghadapi tekanan dari Persib. Dukungan penuh suporter juga diyakini menjadi tambahan motivasi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk mengamankan poin penuh.
Di kubu lawan, Persib Bandung juga tengah berada dalam tren positif. Tim asuhan Bojan Hodak tampil konsisten sepanjang musim dan berhasil menjaga posisi puncak klasemen hingga pekan ke-32.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium