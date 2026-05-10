Manajer Borneo FC Angkat Bicara! Minta Suporter Persija Jakarta Menjaga Hal Ini Saat Bertemu Persib Bandung

Sejumlah The Jakmania memberi dukungan terhadap pemain Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Manajer Borneo FC Samarinda, Dandri Dauri, angkat bicara terkait pertandingan panas Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini.
Laga tersebut menjadi sorotan karena berpengaruh terhadap persaingan papan atas Super League 2025-2026, termasuk posisi Borneo FC yang juga masih bersaing dalam perebutan gelar juara.
Saat ditanya mengenai harapannya terhadap hasil pertandingan Persija kontra Persib, Dandri memilih tidak ikut mencampuri urusan tim lain.
“Kalau saya menjawab itu, berarti saya ikut mengurus takdir orang lain. Biarkan saya dengan takdir saya, Persija dengan takdirnya, Persib dengan takdirnya, dan semua 18 tim dengan takdirnya masing-masing,” kata Dandri kepada Jawa Pos melalui sambungan telepon kemarin.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Borneo FC saat ini hanyalah pada perjuangan tim sendiri, bukan memikirkan hasil pertandingan rival.
“Saya hanya fokus kepada tim saya sendiri. Saya tidak mau membuat opini-opini yang menurut saya kurang tepat. Namun, tentu saya tetap mendoakan yang terbaik bagi siapa pun yang nantinya keluar sebagai juara,” lanjutnya.
Dandri juga menanggapi keputusan pemindahan venue pertandingan Persija kontra Persib ke Stadion Segiri.
Menurutnya, Borneo FC sempat terkejut dengan keputusan tersebut. Namun, di sisi lain, laga besar itu dinilai memberikan dampak positif bagi Samarinda.
“Panitia Borneo ikut dilibatkan membantu pelaksanaan pertandingan. Pedagang UMKM juga kembali mendapatkan pemasukan. Pemerintah kota memperoleh pendapatan dari sewa stadion, termasuk pajak tiket,” katanya.
Baca Juga:Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persib Bandung Versi Jakmania: Yakin Menang di Kandang, Hasil 2-0 hingga 3-0 Menguat
Menjelang laga Persija kontra Persib di Stadion Segiri, Dandri juga menyampaikan pesan khusus kepada para suporter yang hadir di Samarinda.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium