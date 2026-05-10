Manajer Borneo FC Angkat Bicara! Minta Suporter Persija Jakarta Menjaga Hal Ini Saat Bertemu Persib Bandung

JawaPos.com - Manajer Borneo FC Samarinda, Dandri Dauri, angkat bicara terkait pertandingan panas Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini.

Laga tersebut menjadi sorotan karena berpengaruh terhadap persaingan papan atas Super League 2025-2026, termasuk posisi Borneo FC yang juga masih bersaing dalam perebutan gelar juara.

Saat ditanya mengenai harapannya terhadap hasil pertandingan Persija kontra Persib, Dandri memilih tidak ikut mencampuri urusan tim lain.

“Kalau saya menjawab itu, berarti saya ikut mengurus takdir orang lain. Biarkan saya dengan takdir saya, Persija dengan takdirnya, Persib dengan takdirnya, dan semua 18 tim dengan takdirnya masing-masing,” kata Dandri kepada Jawa Pos melalui sambungan telepon kemarin.

Ia menegaskan bahwa fokus utama Borneo FC saat ini hanyalah pada perjuangan tim sendiri, bukan memikirkan hasil pertandingan rival.

“Saya hanya fokus kepada tim saya sendiri. Saya tidak mau membuat opini-opini yang menurut saya kurang tepat. Namun, tentu saya tetap mendoakan yang terbaik bagi siapa pun yang nantinya keluar sebagai juara,” lanjutnya.

Dandri juga menanggapi keputusan pemindahan venue pertandingan Persija kontra Persib ke Stadion Segiri.

Menurutnya, Borneo FC sempat terkejut dengan keputusan tersebut. Namun, di sisi lain, laga besar itu dinilai memberikan dampak positif bagi Samarinda.

“Panitia Borneo ikut dilibatkan membantu pelaksanaan pertandingan. Pedagang UMKM juga kembali mendapatkan pemasukan. Pemerintah kota memperoleh pendapatan dari sewa stadion, termasuk pajak tiket,” katanya.