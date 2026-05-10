Jadwal Piala Asia 2027: Indonesia Hadapi Jepang di Laga Pembuka

JawaPos.com - Timnas Indonesia resmi menempati Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand pada drawing Piala Asia 2027 Sabtu (9/5) malam. Pada jadwal laga pembuka, raksasa Asia itu akan menjadi lawan.

Jepang yang menempati ranking tertinggi Asia akan dihadapi Jay Idzes dan rekan pada 11 Januari 2027. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia dan Jepang cukup sering bertemu.

Pada Piala Asia 2023, Timnas Indonesia harus takluk 1-3 pada laga fase grup. Satu tahun berselang, kedua negara kembali bertemu di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertemuan pertama di Jakarta, Indonesia yang masih dilatih Shin Tae-yong menelan kekalahan 0-4. Kemudian saat bermain di Jepang pada Juni 2025, timnas bersama pelatih baru Patrick Kluivert bahkan lebih tragis dengan dicukur enam gol tanpa balas.

Sementara dengan Qatar, perjumpaan terakhir terjadi pada Piala Asia 2004 yang saat itu dimenangkan Indonesia dengan salah satu gol melalui sepakan keras kapten Ponaryo Astaman.

Adapun Thailand bukanlah lawan asing. Berada di kawasan yang sama Asia Tenggara, kedua negara sudah sering bertemu dan saling mengalahkan. Meski demikian, Negeri Gajah Perang masih lebih unggul dalam raihan trofi.

Jadwal Piala Asia 2027 Grup F

Matchday 1: Jepang vs INDONESIA (11/1/2027)

Matchday 2: INDONESIA vs Qatar (16/1/2027)