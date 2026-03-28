Hasil Undian Piala Asia 2027, Timnas Indonesia Satu Grup dengan Jepang di Grup F

Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia wajib waspada dalam persaingan mereka di Piala Asia 2027. Mereka berada di grup berat, salah satunya bersama kandidat juara Jepang.
Undian Piala Asia 2027 diselenggarakan di Salwa Palace, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (9/5/2026) atau Minggu dini hari WIB. Di pengundian itu, Timnas Indonesia berada di pot 4.
Fakta itu membuat mereka skuad asuhan John Herdman ini tak punya pilihan menghadapi tim kuat, termasuk Jepang. Selain Negeri Sakura, Rizky Ridho dkk juga bakal berjumpa dengan Thailand, dan Qatar.
Penempatan ini membuat John Herdman selaku pelatih kepala skuad Garuda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Turnamen Piala Asia 2027 sendiri akan dilangsungkan di Arab Saudi pada 7 Januari 2027 hingga 5 Februari 2027.
Grup A
Arab Saudi
Kuwait
Oman
Palestina
Grup B
Uzbekistan
Bahrain
Korea Utara
Yordania
Grup C
Iran
Suriah
Kirgistan
Tiongkok
Grup D
Australia
Tajikistan
Irak
Singapura
