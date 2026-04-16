Jadwal Baru Drawing Piala Asia 2027, Ini Calon Lawan Berat Timnas Indonesia

JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengumumkan perubahan jadwal drawing putaran final Piala Asia 2027.

Agenda pengundian yang semula dijadwalkan pada April kini diundur menjadi 9 Mei 2026 dan tetap digelar di Riyadh, Arab Saudi.

Perubahan ini disebut sebagai bagian dari upaya penyempurnaan acara agar seluruh perwakilan peserta bisa hadir dan mengikuti seremoni secara maksimal.

Selain itu, lokasi drawing juga tetap berada di kawasan bersejarah At-Turaif, yang dikenal sebagai salah satu situs warisan dunia dan menjadi simbol penting dalam penyelenggaraan turnamen besar di kawasan Asia.

Piala Asia 2027 sendiri akan menjadi salah satu turnamen paling bergengsi di Asia, dengan total 24 tim akan bersaing.

Hingga saat ini, sebanyak 23 tim telah memastikan tiket ke putaran final. Satu tempat tersisa masih diperebutkan Lebanon dan Yaman yang akan saling berhadapan pada awal Juni untuk menentukan siapa yang lolos sebagai wakil terakhir.

Timnas Indonesia termasuk salah satu tim yang sudah mengamankan tempat di putaran final. Namun, posisi skuad Garuda berada di pot terakhir atau Pot 4, yang secara otomatis membuka peluang menghadapi tim-tim kuat sejak fase grup. Kondisi ini membuat jalan Indonesia diprediksi tidak akan mudah.

Dalam sistem drawing nanti, 24 tim akan dibagi ke dalam enam grup, masing-masing berisi empat tim. Setiap grup akan diisi satu tim dari masing-masing pot, sehingga komposisi kekuatan akan sangat beragam.