Jangan Sampai Kelewatan! Link Live Streaming Persis Solo vs Persebaya Surabaya

Persebaya saat berhadapan dengan Persis Solo dalam pekan kesebelas Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11/2025). (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persis Solo wajib menang saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Duel hidup mati bagi Laskar Sambernyawa ini tidak disiarkan langsung di televisi dan hanya bisa disaksikan melalui layanan live streaming Vidio, saat Persis masih terjebak di zona degradasi dengan selisih empat poin dari Persijap Jepara di batas aman.
Persis Solo Tertekan, Kekalahan Bisa Jadi Petaka
Persis Solo datang ke laga ini dalam kondisi penuh tekanan usai kalah pada dua pertandingan terakhir secara beruntun. Tim asuhan Milomir Seslija dibantai Persija Jakarta 0-4 sebelum kembali tumbang 2-5 dari Malut United.
Hasil buruk itu membuat posisi Persis Solo makin rawan di papan bawah klasemen. Mereka kini tertinggal empat poin dari Persijap Jepara yang berada di zona aman sehingga kemenangan atas Persebaya Surabaya menjadi harga mati.
Masalah terbesar Persis terlihat di lini belakang yang sangat rapuh dalam dua laga terakhir.
Mereka kebobolan sembilan gol hanya dalam dua pertandingan, sebuah catatan yang jelas menjadi alarm bahaya jelang menghadapi tim seproduktif Persebaya Surabaya.
Meski begitu, Persis mendapat suntikan motivasi tambahan karena laga kandang kini kembali bisa dihadiri penonton.
Atmosfer Stadion Manahan diprediksi menjadi energi penting bagi tuan rumah yang sedang berjuang keluar dari ancaman degradasi.
Persebaya Surabaya Datang dengan Mental Juara
Di sisi lain, Persebaya Surabaya justru sedang berada dalam tren yang sangat positif menjelang lawatan ke Solo. Green Force selalu menang pada tiga pertandingan terakhir dengan catatan luar biasa tanpa kebobolan.
