Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Laskar Sambernyawa Kesulitan Tembus Green Force di Babak Pertama!

JawaPos.com — Persis Solo sukses menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 0-0 pada babak pertama pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (9/5/2026).

Duel berlangsung ketat sejak menit awal, dengan Green Force mendominasi serangan namun kesulitan membongkar pertahanan rapat Laskar Sambernyawa.

Persebaya Surabaya Langsung Ngegas sejak Kick-off Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan begitu pertandingan dimulai. Anak asuh Bernardo Tavares mencoba mengurung Persis Solo lewat kombinasi serangan dari sisi sayap dan lini tengah.

Menit keempat, Green Force mulai memberi tekanan serius ke lini belakang Persis Solo. Namun, rapatnya pertahanan tuan rumah membuat upaya tersebut belum membuahkan peluang bersih.

Persis Solo sempat membalas serangan pada menit keenam melalui transisi cepat. Akan tetapi, penyelesaian akhir masih belum maksimal dan serangan mudah dipatahkan lini belakang Persebaya Surabaya.

Pada menit ketujuh, Persis Solo sebenarnya mendapat peluang cukup apik saat menusuk pertahanan lawan. Sayang, pergerakan penyerang mereka lebih dulu terjebak offside sehingga peluang terbuang percuma.

Persis Solo Mulai Berani Keluar Menyerang Memasuki pertengahan babak pertama, Persis Solo mulai menemukan ritme permainan. Tim asuhan Milomir Seslija perlahan berani memainkan bola dari kaki ke kaki untuk mencari celah pertahanan Green Force.

Menit ke-16, Persis Solo mendapat peluang lewat sepak pojok. Bola sempat diarahkan tepat ke depan gawang, namun belum mampu dikonversi menjadi gol.