Milik Legenda Persebaya Surabaya! Tijjani Reijnders Pakai Jersey Timnas Indonesia 1991

JawaPos.com - Tijjani Reijnders akhirnya memakai jersey Timnas Indonesia. Namun, bukan yang terbaru melainkan jersey retro atau lawas.

Momen Tijjani Reijnders memakai jersey lawas itu terlihat di kanal YouTube Away Days. Dalam video tersebut, dia memilih jersey yang memiliki momen dalam hidupnya termasuk jersey Timnas Indonesia.

Saat melihat jersey Timnas Indonesia berwarna putih, Tijjani Reijnders terlihat kagum dengan desainnya. Gelandang Manchester City itu juga memakai jersey tersebut di akhir video.

Jersey Timnas Indonesia 1991 Jersey yang membuat Tijjani kagum adalah jersey warna putih Timnas Indonesia tahun 1991 yang merupakan jersey asli yang dipakai pemain saat bertanding. Jersey tersebut merupakan produk keluaran Adidas.

Di tahun 1991, Timnas Indonesia memiliki prestasi mentereng dengan berhasil meraih emas SEA Games. Saat itu, tim Garuda mengalahkan Thailand di final lewat adu penalti dengan skor 4-3.

Saat itu, pelatih Anatoli Polosin membawa pemain-pemain berkualitas yang kini menjadi legenda Timnas Indonesia dan beberapa diantaranya sukses sebagai pelatih. Skuad tersebut berisikan 18 pemain yaitu Edy Harto, Erick Ibrahim Ferril Raymond Hattu, Robby Darwis, Herrie Setyawan, Heriansyah, Sudirman, Toyo Haryono, Aji Santoso, Salahudin, Maman Suryaman, Widodo C Putro, Hanafing, Kashartadi, Yusuf Ekodono, Peri Sandria, Rochy Putiray, dan Bambang Nurdiansyah.

Nomor Milik Ferril Hattu Jersey yang dipakai Tijjani Reijnders bernomor punggung 16 merupakan milik Ferril Raymond Hattu saat bersama Timnas Indonesia 1991. Pemain kelahiran Surabaya tersebut sering bermain sebagai bek.

Melansir Transfermarkt, Ferril Raymond Hattu merupakan pemain binaan HBS Surabaya yang juga mengorbitkan Koko Ari Araya. Pada tahun 1980, pemain berdarah Maluku tersebut bergabung dengan NIAC Mitra.