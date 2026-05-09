Susunan Pemain Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Bruno Moreira Langsung Pimpin Green Force di Manahan!

JawaPos.com – Persebaya Surabaya menurunkan komposisi lini depan terbaik saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-32 Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026) malam. Bruno Moreira kembali dipercaya menjadi kapten sejak menit awal dalam laga penting yang menentukan posisi klasemen akhir musim.

Duel Persis Solo kontra Persebaya Surabaya dimulai pukul 19.00 WIB dan dipimpin wasit Yudi Nurcahya asal Jawa Barat. Pertandingan ini menjadi sorotan karena kedua tim sama-sama memburu poin penting menjelang akhir kompetisi.

Mengapa Bruno Moreira Kembali Jadi Kapten? Bruno Moreira kembali memimpin Persebaya Surabaya setelah tampil konsisten sepanjang musim ini. Kehadiran pemain asal Brasil tersebut diharapkan memberi pengaruh besar terhadap agresivitas serangan Green Force.

Pelatih Bernardo Tavares tetap mempercayakan skema dasar 4-3-3 untuk menghadapi Persis Solo. Formasi itu dipilih demi menjaga keseimbangan permainan sekaligus memaksimalkan kecepatan transisi menyerang dari sisi sayap.

Di sektor depan, Bruno Moreira ditemani Malik Risaldi dan Mihailo Perovic. Kombinasi ketiganya menjadi andalan utama untuk membongkar pertahanan Laskar Sambernyawa yang dikenal cukup disiplin saat bermain di kandang.

Bruno Moreira juga punya peran vital dalam membangun ritme permainan dari sisi kiri. Selain menjadi kreator peluang, pemain bernomor punggung 10 itu sering menjadi pembeda lewat kemampuan duel satu lawan satu.

Perubahan di Lini Belakang Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya melakukan sedikit perubahan di sektor pertahanan karena Arief Catur harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Posisi tersebut kini ditempati Koko Ari sejak awal pertandingan.

Koko Ari akan bekerja sama dengan Risto Mitrevski, Gustavo Fernandes, dan Jefferson da Silva dalam menjaga area pertahanan Green Force. Kuartet ini dituntut tampil solid menghadapi tekanan pemain depan Persis Solo yang memiliki kecepatan tinggi.