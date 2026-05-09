Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persib Bandung Versi Jakmania: Yakin Menang di Kandang, Hasil 2-0 hingga 3-0 Menguat

JawaPos.com – Aroma big match mulai terasa jelang duel klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Optimisme tinggi mengalir deras dari kalangan The Jakmania yang meyakini Macan Kemayoran mampu keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi tersebut.

Keyakinan itu mencuat dalam sejumlah wawancara singkat dengan para suporter. Mayoritas menyuarakan hal serupa: Persija akan menang. Bahkan, sebagian besar Jakmania tak ragu melontarkan prediksi skor meyakinkan, mulai 2-0 hingga 3-0 untuk kemenangan tim ibu kota.

Bukan tanpa alasan. Para pendukung menilai grafik permainan Persija tengah menunjukkan tren positif. Dalam beberapa pertandingan terakhir, performa tim dinilai lebih solid, koordinasi antarlini mulai padu, dan kepercayaan diri pemain terlihat meningkat. Modal itu dianggap cukup untuk menghadapi tekanan besar saat bersua rival abadinya.

“Sekarang permainan Persija lebih hidup. Mental pemain juga terlihat bagus. Kalau tampil disiplin dan agresif sejak awal, peluang menang sangat terbuka,” ujar salah seorang Jakmania penuh keyakinan.

Selain faktor teknis, aspek nonteknis disebut menjadi amunisi tambahan. Duel kontra Persib bukan sekadar pertandingan perebutan tiga poin, melainkan pertarungan harga diri dua kekuatan besar sepak bola nasional. Atmosfer rivalitas yang kental diyakini bakal memantik motivasi berlipat bagi skuad Macan Kemayoran untuk tampil habis-habisan.

Dengan dukungan moril yang menggelora dari tribune dan keyakinan tinggi dari para suporter, ekspektasi kemenangan kini menggantung di langit Jakarta. Tinggal bagaimana Persija menjawab optimisme itu di atas lapangan.

Laga klasik, tensi tinggi, dan gengsi dipertaruhkan. Bagi Jakmania, satu hasil yang diharapkan: Persija menang.

Simak selengkapnya wawancara prediksi skor Persija Jakarta vs Persib Bandung versi Jakmania di video ini.