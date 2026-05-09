Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Singo Edan Mengamuk atau Juku Eja Putus Kutukan?

Pemain Arema FC berduel dengan penggawa PSM Makassar dalam laga sengit Super League di Stadion Kanjuruhan. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com — Duel sengit antara Arema FC melawan PSM Makassar tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi penentuan penting bagi kedua tim yang sama-sama sedang berburu stabilitas performa di akhir musim.
Arema FC datang dengan tekanan besar usai dua kekalahan beruntun yang mengguncang mental tim, sementara PSM Makassar justru membawa ancaman serius lewat produktivitas lini serang yang mulai kembali tajam.
Pertarungan dua tim penuh sejarah ini diprediksi berlangsung keras sejak menit awal.
Arema FC sebenarnya sempat menunjukkan tanda kebangkitan pada April lalu.
Tim asal Malang itu mencatat tiga laga tanpa kebobolan saat menang atas Persita 1-0, menaklukkan Persis Solo 2-0, serta menahan imbang Persib Bandung tanpa gol.
Namun semuanya runtuh dalam dua derby Jawa Timur terakhir. Green Force menghajar Arema FC dengan skor telak 4-0 sebelum Singo Edan kembali tumbang 2-3 dari Persik Kediri pada awal Mei.
Tujuh gol bersarang hanya dalam dua pertandingan terakhir. Situasi itu membuat lini pertahanan Arema FC menjadi sorotan utama jelang duel melawan PSM Makassar yang sedang agresif dalam menyerang.
Meski begitu, bermain di Stadion Kanjuruhan bisa menjadi suntikan moral penting bagi skuad Singo Edan. Dukungan publik Malang diprediksi bakal menjadi energi tambahan untuk menghentikan tren negatif mereka.
Baca Juga:Misi Pribadi Dejan Tumbas! Eks Striker Green Force Ini Tak Mau Persebaya Surabaya Menang Mudah Lawan Persis Solo
PSM Makassar memang tampil inkonsisten dalam lima laga terakhir. Namun, tim berjuluk Juku Eja itu memiliki satu pola menarik yakni selalu mampu bangkit cepat usai menelan kekalahan.
Dari lima pertandingan terakhir, PSM Makassar mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan tanpa sekali pun bermain imbang. Kekalahan mereka pun hanya terjadi saat menghadapi tim kuat seperti Borneo FC dan Bali United.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau