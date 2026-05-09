Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Singo Edan Mengamuk atau Juku Eja Putus Kutukan?

JawaPos.com — Duel sengit antara Arema FC melawan PSM Makassar tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi penentuan penting bagi kedua tim yang sama-sama sedang berburu stabilitas performa di akhir musim.

Arema FC datang dengan tekanan besar usai dua kekalahan beruntun yang mengguncang mental tim, sementara PSM Makassar justru membawa ancaman serius lewat produktivitas lini serang yang mulai kembali tajam.

Pertarungan dua tim penuh sejarah ini diprediksi berlangsung keras sejak menit awal.

Krisis Mental Arema FC Jadi Sorotan Besar Arema FC sebenarnya sempat menunjukkan tanda kebangkitan pada April lalu.

Tim asal Malang itu mencatat tiga laga tanpa kebobolan saat menang atas Persita 1-0, menaklukkan Persis Solo 2-0, serta menahan imbang Persib Bandung tanpa gol.

Namun semuanya runtuh dalam dua derby Jawa Timur terakhir. Green Force menghajar Arema FC dengan skor telak 4-0 sebelum Singo Edan kembali tumbang 2-3 dari Persik Kediri pada awal Mei.

Tujuh gol bersarang hanya dalam dua pertandingan terakhir. Situasi itu membuat lini pertahanan Arema FC menjadi sorotan utama jelang duel melawan PSM Makassar yang sedang agresif dalam menyerang.

Meski begitu, bermain di Stadion Kanjuruhan bisa menjadi suntikan moral penting bagi skuad Singo Edan. Dukungan publik Malang diprediksi bakal menjadi energi tambahan untuk menghentikan tren negatif mereka.

PSM Makassar Datang dengan Daya Ledak Berbahaya PSM Makassar memang tampil inkonsisten dalam lima laga terakhir. Namun, tim berjuluk Juku Eja itu memiliki satu pola menarik yakni selalu mampu bangkit cepat usai menelan kekalahan.