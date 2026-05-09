Misi Pribadi Dejan Tumbas! Eks Striker Green Force Ini Tak Mau Persebaya Surabaya Menang Mudah Lawan Persis Solo

Striker Persis Solo Dejan Tumbas saat menjalani latihan jelang laga krusial melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo. (Dok. Persis)
JawaPos.com — Striker Persis Solo asal Serbia, Dejan Tumbas menegaskan tekad membawa timnya meraih kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026) malam. Duel pekan ke-32 Super League 2025/2026 itu sangat krusial karena Persis Solo masih terjebak di zona degradasi dengan koleksi 27 poin.
Persis Solo kini berada di posisi ke-16 klasemen sementara atau batas akhir zona merah.
Situasi itu membuat Laskar Sambernyawa wajib mengamankan poin penuh agar peluang bertahan di kasta tertinggi tetap terbuka hingga akhir musim.
Kondisi tersebut membuat motivasi pemain meningkat drastis menjelang laga kontra Green Force. Termasuk bagi Dejan Tumbas yang punya misi pribadi menghadapi mantan klubnya di depan ribuan pendukung Persis Solo.
Dejan Tumbas mengaku pertandingan melawan Persebaya Surabaya sangat penting bagi Persis Solo. Penyerang berusia 26 tahun itu menyebut tiga laga tersisa musim ini layaknya final yang wajib dimenangkan.
“Laga nanti adalah laga penting untuk kami, kita punya tiga laga final yang harus kita hadapi dengan baik. Laga lawan Persebaya adalah laga penting dan tentu ada peluang bagi kami untuk meraih tiga poin,” kata Dejan Tumbas.
Kehadiran suporter di Stadion Manahan juga dianggap menjadi energi tambahan bagi Persis Solo. Atmosfer kandang diyakini bisa meningkatkan mental bertanding pemain saat menghadapi tekanan besar di papan bawah klasemen.
“Apalagi akhirnya nanti ada kehadiran suporter di pertandingan dan ini menjadi penting agar kami bisa meraih hasil maksimal,” lanjut pemain asal Serbia tersebut.
Motivasi Dejan Tumbas terasa semakin besar karena dirinya pernah membela Persebaya Surabaya pada putaran pertama musim ini. Situasi itu membuat laga nanti dipastikan berjalan emosional sekaligus penuh gengsi bagi sang striker.
Persis Solo saat ini mengoleksi 27 poin dari 31 pertandingan yang sudah dijalani musim ini. Tim kebanggaan Kota Bengawan itu tertinggal empat angka dari Persijap Jepara yang berada satu tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin.
