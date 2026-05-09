Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar Super League Pekan 32: Singo Edan dan Juku Eja Mengincar Kemenangan!

Arema FC akan menghadapi PSM Makassar pada laga Super League, Sabtu (9/5). (X.com/@AremafcOfficial)
JawaPos.com–Arema FC bersiap menghadapi PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5) pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk kepentingan berbeda.
Tuan rumah Arema FC bertekad meraih poin penuh sebagai penebus kekalahan dari rival sesama tim Jawa Timur, Persebaya Surabaya (4-0) dan Persik Kediri (3-2) pada dua laga terakhir. Hasil buruk tersebut membuat Singo Edan berada di posisi 11 klasemen dengan 39 poin.
Meski sudah aman dari ancaman degradasi, pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan, anak asuhnya siap membayar hutang hasil buruk dalam beberapa laga terakhir dengan meraih tiga poin saat bertemu PSM Makassar.
”Pemain sudah tahu kalau punya utang dengan suporter sehingga harus melakukan yang terbaik dengan mendapatkan tiga poin,” kata Marcos dikutip dari Antara.
Pelatih asal Brasil tersebut menambahkan Arema FC bertekad sapu bersih tiga laga terakhir musim ini dengan kemenangan. ”Kami menginginkan 9 poin dari tiga pertandingan tersisa (melawan PSM, PSBS Biak, dan PSIM Jogjakarta),” ucap Marcos Santos.
Sementara itu, di kubu PSM Makassar, target kemenangan diusung untuk segera memastikan diri lepas dari ancaman degradasi. Berada di posisi 13 klasemen dengan 34 poin, Juku Eja berjarak tujuh poin dari Persis Solo di zona degradasi.
Menyisakan tiga pertandingan, Persis Solo masih berpeluang untuk keluar dari zona merah. Sehingga PSM harus menang atas Arema FC untuk langsung memastikan diri aman dan kembali tampil di Super League musim depan.
Bila mampu menaklukkan Arema FC, 37 poin yang dikumpulkan Rizky Eka dan rekan akan memastikan perebutan tiket terakhir turun kasta hanya tinggal melibatkan tiga tim, Madura United, Persijap Jepara, dan Persis Solo.
Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: 2-1
