Derbi Jatim: Ernesto Gomez Cetak Dua Gol saat Persik Kalahkan Arema 3-2

JawaPos.com–Ernesto Gomez menjadi bintang lapangan ketika Persik Kediri mengalahkan Arema FC 3-2 pada pertandingan Super League pekan ke-31. Laga berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5) sore.

Dilansir dari Antara, Ernesto Gomez mencetak dua dari ketiga gol tuan rumah Persik Kediri, sedangkan satu gol lainnya dilesakkan Telmo Castanheira. Arema FC mencetak gol pada menit-menit terakhir dari Dalberto dan Walisson Maia.

Kedua tim bermain sabar pada babak pertama. Tapi Persik lebih efektif dalam memanfaatkan peluang disbanding Arema FC.

Macan Putih membuka skor pada menit ke-8 dari sepakan Ernesto Gomez setelah menerima umpan matang dari Jose Enrique Rodriguez yang gagal dimentahkan kiper Arema Lucas Henrique.

Persik kemudian menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Termasuk sundulan Jose Enrique pada menit ke-16 dan tendangan bebas Adrian Nicolas Luna yang membentur mistar gawang.

Arema balik mengancam dari Gustavo Franca dan Dalberto. Namun Persik menggandakan keunggulan pada menit ke-28 lewat Telmo Castanheira setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang tim tamu.

Menjelang turun minum, Ernesto Gomez kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-47 melalui aksi individual yang berujung sepakan yang gagal dibendung Lucas Henrique.

Arema FC tampil lebih agresif pada babak kedua. Salim Tuharea dan Farizi menciptakan peluang emas, tetapi penampilan solid kiper Persik, Leonardo Navacchio menggagalkan upaya mereka.